蔡英文總統在2016年就任前後提出的新南向政策，隨著全球貿易版圖的丕變，演化出更具挑戰性的任務，隨著大陸台商陸續撤離，轉進東南亞國家，國發會、經濟部、貿協等政府相關單位全力衝刺新南向商機，不斷舉辦各種研討會與商業洽談，擴大邀請東南亞買主來台灣，協助台商排除東南亞投資的障礙，深化台灣與東南亞國家的經貿往來，讓東協國家加總成為台灣第二大貿易夥伴。

根據本報的報導，去年台灣與新南向國家的雙邊貿易總額超過1,100億美元，新南向國家來台投資年成長超過10％，該區域前一千大台商的總營收逼近3.6兆元，獲利突破千億元大關。東南亞是目前全球經濟發展最快速的地區，東協十國，乃至廣義的南向國度，包括印度、孟加拉、澳大利亞與紐西蘭共十八個國家，早已成為當前台灣企業經略商貿版圖的首選。

近日工總、商總等工商團體聯合建議政府啟動新南向2.0計畫，強化與東協的實質關係，特別是在中美大國對決升溫的趨勢下，為了避免台商在中國供應鏈的斷鏈危機，及早協助廠商在南向國家建立有效率的供應鏈。國發會主委隨即回應將協助廠商，加速軟硬體整合的系統輸出，推動在新南向國家建立區中區、園中園的台商專區，讓業者進軍東南亞不再是單打獨鬥，能夠組成高效率的團隊架構新世代的供應鏈。

我們認為不論是個別企業、工總商總等團體、或是政府，面對驟然丕變的全球貿易趨勢，都應該以積極的態度加速布建新的供應鏈，根本的關鍵當然在日益升高的中美大國角力的壁壘，兩國除了在政治與軍事上升高衝突，在貿易與產業架構上，「平行系統」的脫鉤架構已經成形，北京政府積極構建以本土企業為主的科技供應鏈，逐漸逼迫台商退出，而美國政府與主要企業也已經達成共識，在東南亞與印度布建「ex-China」的全球供應鏈，全球雙元、平行的產業架構將是未來長期的主流，而扮演全球供應鏈核心要角的台商，自然必須積極因應此一重大轉變。

台商在全球產業「平行系統」的轉變過程中，原本在中國建立的生產基地受到擠壓，已經是無可避免的衝擊，台灣上市公司當然會在第一線體會到國家政策轉變的擠壓，台積電謹守南京廠、增加美國亞歷桑納新廠投資，日月光封裝廠遍及各大城市的主要科技園區，聯發科承接華為的5G晶片訂單，以及近日緯創江蘇組裝廠賣給立訊，和碩將機殼廠鎧勝私有化等，都是從個別企業出發、積極主動因應的布局。由於蔡英文政府與大陸互動冷淡，對於保護大陸台商的權益，政府能夠著力的槓桿有限，必須靠台商與主要的買方聯手謀求損失最低的策略。

在中國以外的市場，也就是新南向政策鎖定的國家，政府與廠商則可以分成三個區塊進行布局，首先是越南、泰國等東南亞國家，許多台商已經深耕多年，對於廠房土地與勞工，企業掌握的深度可能遠遠超過政府，政府能夠扮演的角色，應該是企業的後盾，協助企業取得更有利的資源，也設法做好風險防範的工作。

另外在澳洲與紐西蘭這兩個發達國家，並不是台廠全球供應鏈的生產基地，而是在工業原物料、農產品貿易與旅遊文化交流等面向，澳紐兩國政府對台友善，政府應該加強上述往來互動，推動雙邊自由貿易、經貿交流的相關合約，進而在科技、學術、公共衛生等層面強化雙邊的互動與往來。

政府最應該加緊布建、提供資源的區域，則是南亞，具體來說就是印度。歐美龍頭企業積極鎖定印度市場，谷歌投入100億美元，亞馬遜早已在印度成為龍頭電商，蘋果加強印度供應鏈的布局，連日本都在快速增加對印度的投資。印度是「ex-China」的最終基地，原本四分五裂的印度在莫迪政府手中快速統整，網路服務也讓印度國內市場的差異快速縮小，莫迪Make in India的國家戰略正在快速前進。台灣廠商與政府，都應該加緊研究印度，投注資源，與供應商夥伴共同在印度架構全新的供應鏈。

過去三十年，台商成為全球供應鏈運轉的核心，如今面對中美全面脫鉤的挑戰，台商在大陸的生產基地固然面臨擠壓，但是歐美大廠要實現平行系統的戰略布局，還是必須高度仰賴台商，四大公會在新南向2.0的建議中，強調台商應該掌握「可信任的產業鏈夥伴」的戰略價值，的確一語中的，政府在推動新南向政策時，應該以「可信任的產業鏈夥伴」為政策核心，協助廠商快速進行生產基地的轉移、整體供應鏈的升級，與往來密切的歐美大廠同步，完成未來三十年的產業鏈布局，這無疑是蔡英文政府最重要的產業戰略，更是決定台灣未來興衰的關鍵任務。

(工商時報)