經濟部因應《香港國安法》實施，決修改《兩岸人民關係條例》，對「中資」作更嚴格規範。修法後只要「單層」中資超過3成，或具有黨政軍色彩、中資具實質控制力，符合三者之一，都將被認定為「中資」。經濟部顯然是在附和美國與大陸打貿易戰，表態願意擔任美國圍堵大陸的棋子，但對台灣投資環境與經濟發展，將造成不利影響。

目前對於陸資來台，是以陸委會根據《兩岸人民關係條例》制定的《大陸地區人民來台投資許可辦法》加以規範。其中認定所謂「陸資」，是指「大陸地區人民、法人、團體、其他機構或其於第三地區投資之公司……」。而「第三地區投資之公司」，是指：一、直接或間接持有該第三地區公司股份或出資總額逾30%。二、對該第三地區公司具有控制能力。陸委會參採「財務會計準則」，認定具有「控制能力」是指下列四者之一：具超過半數有表決權股份之能力、可操控公司財務營運及人事方針、有權任免董事會超過半數之主要成員、有權主導董事會超過半數之投票權。其定義可算嚴謹，各界都可以接受。

不過，陸資許可辦法中另規定，陸企在台之經營若：一、經濟上具有獨占、寡占或壟斷性地位。二、在政治、社會、文化上具有敏感性或影響國家安全。三、對國內經濟發展或金融穩定有不利影響，只要符合其中之一，陸委會即有權撤銷或廢止其投資。也就是說，只要被陸委會認定對台灣經濟、金融或國安有所危害時，都可以片面「撤銷或廢止其投資」。這樣的規範其實已非常嚴格，應足以嚇阻任何有疑慮的陸資。

兩岸關係並不穩定，大環境不利於陸企投資，台灣雖對陸企進行了數波開放，ECFA早收也開放若干投資領域，但從2009年迄今，在台陸企投資只有1674件、23.35億美元，平均每年僅16件、2.2億美元。由於擔心兩岸關係反覆，超過8成集中在無須投注大量資本設備的服務業，且在今年第1季更雇用了2.4萬個本地員工，平均每案為台灣創造15個以上工作機會，這和反中人士倡言陸企會大舉入侵、剝奪台人就業機會的惡意質疑，恰好完全相反。

然而，當大陸在亞洲發揮龐大經貿影響力後，許多有意經營中國市場的跨國企業常以合資方式，和中企合作進入大陸市場，並聯手發展其他亞洲市場；將中資認定為3成以上股權被中國企業擁有的定義，會排除許多非中資股權達4成，甚至5成以上「非中企控制」合資企業的投資台灣機會，邏輯上是不合理的做法。現在準備更進一步緊縮定義，改變原來「多層認定」模式為「單層認定」模式，讓原定義之下不屬於中資的企業可能被認定為中資，在某些關鍵投資案中，將產生完全不同的經濟後果，不利於台灣的產業發展。

例如，在台投資的電商「蝦皮」，新加坡母公司Sea集團的最大股東為騰訊，其持股為34.3%；但因騰訊只有6成股權屬於中資，在「多層認定」模式下，Sea的中資股權只有20.6%，不被認定為中企，以蝦皮進入台灣殆無疑義；若用「單層認定」模式，則Sea就會被認定為中企，不得在台投資電商。

此案若獲通過，未來會有更多外商投資案件，因本國業者濫用嚴厲的規範，將外資抹紅為中資，以排除競爭、擴大壟斷，這類惡性商業競爭手法屢見不鮮，未來將更猖狂。無國安疑慮的跨國企業來台參與市場競爭，降低其他企業的市場壟斷，對市場發展和消費者福祉都是好事；若採用經濟部從嚴認定新規，將進一步扭曲市場競爭，對台灣產業發展不利，有這種犯傻的必要嗎？

美國正在改變對香港地位的認定，蔡政府迫不及待對美國表態，自甘成為圍堵中國的棋子。但美國未必和中國對抗到底，台灣需要有自己的利益思維。經濟部的做法除加劇兩岸對立仇視、提高兩岸衝突風險之外，也會把自己的經濟競爭力拉下做為陪葬，只有大害而無一利，能不三思而後行？