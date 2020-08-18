美國總統川普表示，「新冠疫情對美國經濟的影響，是上帝對我的考驗。我們創造了世界歷史上最偉大的經濟體，現在我必須再創造一次。」

川普在明尼蘇達州演講時表示，新冠疫情是「上帝的考驗」。他說，他祈禱時詢問，「上帝，我做的好嗎？我是唯一能做成這件事的人」。上帝說：「你不應該自滿，現在我要讓你再做一次」。我說：「好，我同意，你說服我了！」

川普為何要透露他和上帝之間的對話？這和多數美國人是虔誠基督徒有關，宗教帶有洗滌罪惡，給人精神力量度過難關的心靈支撐作用。不要小看宗教在美國政治上的角色，最代表俗世的美元上都有：「In god, we trust」的字樣。

美國疫情仍然嚴重，經濟停滯，民主黨對他的攻擊不斷，川普巧妙的用他和上帝的對話，是在提醒選民，疫情考驗下，他曾努力創造奇蹟，上帝要他再創另一個奇蹟。這對於了解揀選之人（The chosen one）概念的選民，無疑是發出精神的號召。

要知道，川普最近還常常表示，若他輸給了拜登，「中國將擁有美國，美國人都要乖乖學習中文」。又表示如果民主黨當政，美國將變得像委內瑞拉。

在精神層面發出「上帝揀選」的譬喻，隱含文明對抗的號召之後，又發出「舍我其誰，時不我待，非我美國即將沉淪」的警告。川普的天賦考驗論不但隱含了道路之爭，更預示了美國保守派看待未來衝突的世界觀。