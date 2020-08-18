台海情勢相當緊繃，這不是哪一方搞所謂「大外宣」或「大內宣」就能製造出的輿論假相，而是真真實實的軍事對峙。明眼人都能看出，近期兩岸軍方分別傳出「不打第一槍」的命令，再由大陸鷹派媒體《環球時報》解讀點評，這本身就說明了情勢的嚴峻性。

不過，正如我們常見到電影裡拆彈專家在最後一秒剪斷電線，阻止定時炸彈爆炸的揪心場面，換個角度想，如果兩岸軍方同時下令「不打第一槍」，那麼是否可以說明，雙方都在試圖剪斷令軍事衝突「一觸即發」的引信？換言之，以近期大陸大動作在台海軍演、美軍機頻繁貼近大陸沿海偵查為高潮，台海緊張情勢是否進入轉捩點？

「軍事是政治的延伸，戰爭是政治的工具」，西方兵聖克勞塞維茲的名言已被世界歷史證明為真理。兩岸之所以出現近20年來罕見的軍事對峙，就是從2016年底川普與蔡英文通話開始，大陸航母過台海、軍機繞台，台灣再以增強不對稱戰力、與美方軍事合作升級作為回應，進而一步步形成的「安全困境」。

就小兩岸而言，軍事對峙加劇，根本在於蔡英文上任後，兩岸紅綠執政當局之間的政治問題是主線，軍事是支線；就大兩岸而言，中美關係的結構性矛盾在所難免，軍事只是矛盾爆發的冰山一角。政治決定軍事這一顛撲不破的理論，對近4年中美台大三角互動的新變化仍具有解釋力。

這也決定了兩岸執政高層並不希望台海真正發生軍事衝突的心態。對北京來說，「以武遏獨」固然重要，但「和平統一」方針沒變，深化融合發展還是大陸對台政策主旋律。對台北來說，「以武拒統」已提上議程，但「以武謀獨」並不符合憲法義務，軍方高層更多次強調不會「為台獨而戰」。因此，雙方雖然有不可調和的矛盾，但某種程度也有交集，就是維持台海和平穩定。

但這個交集，毫無疑問，不在美國執政者的政治盤算之中。美方當然希望台海出事，無論大陸還是台灣，只要有一方開了第一槍，就可以「借刀殺人」。正印證了不久前《中時》社論所言，「中共以犧牲30年發展為代價拿下台灣，美國以犧牲台灣為代價重新坐穩全球老大，誰賺誰虧，誰贏誰輸？」

職是之故，如果吾人從更廣闊的歷史視野看此次兩岸軍方同時重申「不打第一槍」，就很容易聯想到1958年金門炮戰之後長達數十年內，兩岸「維持內戰狀態」卻鬥而不破的默契。那時，雙方之所以維持默契，一方面是要維護一中架構，各自對外宣示兩岸只是國共正朔之爭，而非一中一台的主權分割；另一方面就是向美國宣告國共雙方都不同意美方「畫峽而治」的兩個中國方案，反對美國干預台海挑起事端。

回頭看歷史，再看當下。此時此刻，兩岸軍方重申「不打第一槍」，這豈不是在回應絞盡腦汁希望台海兩岸因為「打一槍」而爆發戰爭的美國？自由誠可貴，和平價更高，「金門默契」的歷史啟示恐怕應該為今人所汲取。

（作者為智庫研究員）