報載大陸東南電視台記者被廢證離台，又一棵兩岸交流的樹倒下，身為媒體界老兵，黯然神傷，卻又無奈。

儘管兩岸在政治上存著歧異，但過去二十年來的民間交流等同栽種了一片防風林，緩和了衝突的力度，也為台灣的發展爭取到寶貴時空彈性。

▲曾經留下美好記憶

曾經，辛勤努力的台商朋友，用「台味」征服大陸同胞的口腹，包括珍珠奶茶、小籠包、滷肉飯等，也為他們編織了一個去台灣吃遍美食小吃的夢。曾經，台灣許多藝術表演團體，登上大陸一流劇場舞台，包括雲門舞集、優人神鼓、表演工作坊等，讓大陸民眾神往台灣文化的精緻與創意。曾經，大陸學生在台灣讀書，親身感受社會開放自由以及人情溫友善。

曾經，陸客來台旅遊超過百萬人次，留下美好記憶，回去後變成台灣形象代言人，自動自發宣揚台灣種種優點，一時之間「台灣最美麗的風景是人」這句話，流傳市井。當然台灣經濟也受惠，小自淡水賣鐵蛋的阿婆、花蓮賣大理石的商家，大至旅館業、餐飲業、航空業，都充滿幹勁，信心滿滿。

曾經，我在上海的家猶如招待所，我也常兼職導遊，帶台灣來的朋友搭高鐵、逛新天地、鐘書閣、田子坊……。希望把大陸真實的面貌介紹給他們，平衡在某些媒體或網路上看到的信息或印象。

曾經，我的大陸朋友談起台灣，正面表述居多：自由、民主、繁榮、乾淨、便捷、人情味，我聽了也與有榮焉。

佛光山開山宗長星雲大師曾接受記者訪問（兩岸記者都問類似問題），談到兩岸未來，大師說，來來往往，往往來來，自然會相互了解，建立善意，問題都不再是問題。大哉斯言！

追憶完過往，兩岸交流現況如何？不用我說，事實都已擺在眼前：民間交流奄奄一息；台商成為豬八戒照鏡子，兩面受委屈；學生被迫犧牲學業；兩岸同胞組成的家庭更猶如背著原罪十字架。

●十年種樹毀於一旦

我現在都不太敢跟大陸朋友談起兩岸話題，因為我明白，之前做了一百件好事，只要做一件壞事，過去的美好經驗，就會一筆勾消。如同花了十年種樹，砍倒只需要一天。

兩岸和平善意得之不易，花了數十年共同栽種的幼樹，正待灌溉呵護之際，卻一棵一棵倒下，當防風林完全消失，一旦台海掀起狂風暴雨，台灣毫無掩護遮蔽，後果將如何？我不敢再想下去。（符芝瑛／《人間福報》前社長）