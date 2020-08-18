近來中美之間狼煙四起，有識之士無不憂心忡忡。面對美國咄咄逼人的挑釁，有學者認為華盛頓意在激怒北京，誘使中國急躁冒進，與美國拚個魚死網破，從而陷入一些美國政客精心設計的陷阱。所幸從最近中國外交操盤手們的密集發聲與實際反制動作來看，中國並未自亂陣腳，更沒有上美國的當。保持戰略定力，對美鬥爭有理有利有節仍是中國外交的主軸。

儘管美國對華政策已經全面轉向，但中國並未針鋒相對調整對美大政方針。相反，分管外事的中共中央政治局委員楊潔篪強調：「中國對發展中美關係的政策立場一以貫之，保持高度的穩定性和連續性。」國務委員兼外長王毅也表示：「中國的對美政策沒有變化，我們仍願本著善意和誠意發展中美關係。」

上述言論向中美兩國民眾和國際社會釋放了清晰的信號。那就是相比美方的蠻不講理，中方始終著眼長遠，不與美國一些歇斯底里的政客一般見識。因此不管美方如何血口噴人，中美關係全面惡化的責任在美國，不在中國。

美國殺氣騰騰，中國自然不會坐以待斃。具體來講，對內統一思想，挖掘經濟「內循環」的潛力，以應對中美脫勾的現實威脅。對外以實際行動警告美國，中國不會屈服於所謂極限施壓，更不會在核心利益問題上任由美國霸淩。比如在美國因《香港國安法》制裁駱惠寧、林鄭月娥等11位北京和香港要員後，中國也採取對等反制，宣布制裁11名美方人士，包括盧比奧、克魯茲等美國重量級反華議員。

近來美國大打「台灣牌」，不僅派衛生部長阿札爾訪台，還放風要向台灣出售「海上衛士」大型無人機和F-16V戰機，無一不在刺激中國的敏感神經。除了口頭反對和交涉，中國也以在台海連續組織實戰化演練予以回擊。根據官方的口徑，解放軍矛頭所指當然是「台獨」，但起因卻是「個別大國在涉台問題上消極動向不斷」，這是對美國的不點名警告。

中國在堅持底線，堅決反制的同時，對美鬥爭講究防守反擊，點到為止，不給美國進一步惡化中美關係的口實。比如，在美國強行關閉中國駐休斯頓總領館後，中國並沒有如許多網民呼籲的那樣以關閉美國駐香港總領館作為報復，而是選擇了不那麼引人矚目的美國駐成都總領館。用大陸外交官的話說，中國沒有意願和興趣跟美國打什麼「外交戰」，而且中國從來不開第一槍。

值得注意的是，在經過這兩年與美國的連續交手後，中國對美心態越發自信與成熟。現在不太聽到官方動輒「奉陪到底」、「以牙還牙」、「不惜一切代價」的話語，相反中國強調認真落實了今年年初簽署的中美第一階段經貿協定。不僅如此，中國還罕見地允許美國媒體採訪武漢病毒研究所，駐美大使崔天凱更是頻繁接受美媒採訪，堅持不懈與美國社會溝通交流。倒是蓬佩奧婉拒了中央電視台的採訪申請。

總之，美國希望中國像一頭憤怒的公牛失去理智，然後掉進與美國新冷戰的陷阱。但中國並沒有上當，即使被迫應戰，中國也希望是一場持久戰。中國既不會崩潰，也不會速勝，時間會給出答案。

（作者為大陸大學教授）