媒體報導，我政府在非洲索馬利蘭設立的代表處於8月17日正式掛牌運作。影片顯示，我首任代表羅震華於掛牌當日，在代表處正門緩緩升起中華民國國旗。國人見此畫面，無不感到振奮。

但是當國人看到羅震華與索馬利蘭外長共同主持揭牌儀式時，只見代表處館牌上方出現中華民國國旗圖樣，其下卻寫著「台灣駐索馬利蘭共和國代表處」字樣。呈現圖樣與文字不一致的現象。《中華民國國徽國旗法》第4條明定：中華民國國旗，依憲法規定為紅地左上角青天白日。因此，青天白日滿地紅旗為「中華民國」國旗，與「台灣」並不對等相應。

事實上，外交部今年2月，與索馬利蘭簽署相互設處協議時，是使用我國正式國名。協議名稱為《中華民國（台灣）政府與索馬利蘭共和國政府雙邊議定書》。但是政府在為索馬利蘭代表處命名時，卻捨棄中華民國國號，而以「台灣代表處」為名，充分顯示其內心中的「台獨」意識。

國民黨執政時期，盡力爭取駐外代表處冠用正式國號，但因駐在國大多顧忌中共立場，只得使用「台北代表處」。

索馬利蘭是世界上唯一沒有任何邦交國的「政治實體」，與中共也無密切往來，因此在國際事務方面較無顧慮。但是既然我國可以用中華民國名義與索馬利蘭簽署相互設處議定書，政府就應該爭取使用「中華民國駐索馬利蘭代表處」。

我國憲法規定國名為中華民國，沒有其他名稱或簡稱。根據現行《中華民國憲法》，我國領土包括台灣地區與大陸地區。《台灣地區與大陸地區人民關係條例》第2條明定：「台灣地區：指台灣、澎湖、金門、馬祖及政府統治權所及之其他地區。大陸地區：指台灣地區以外之中華民國領土。」因此，台灣是地名，不是國名。台灣不等於中華民國，中華民國也不僅僅限於台灣。從法理上解讀，「台灣代表處」可說是中華民國「地方政府」的駐外機構，如今民進黨政府卻以「台灣代表處」沾沾自喜。外交部小編甚至表示駐索馬利蘭代表處館牌上「沒有贅字」，看起來很舒服。

目前我派駐15個邦交國大使館館牌，都是寫著「中華民國駐○○國大使館」。難道外交部打算將現有15個邦交國大使館館牌上的「中華民國」字樣全部改成「台灣」嗎？

（作者為退休大使）