經濟部公告修正《電源不足時期限制用電辦法》，加上「因政治、經濟、戰爭、天災或其他重大因素」，中央可以緊急限電。環保立委立即打蛇隨棍上，大力鼓吹發展區域性再生能源，號稱可降低限電風險。官員也以台積電對綠電需求孔急為例，強調離岸風電的重要。

初看電源不足導致限電與台積電的綠電需求是兩碼子事，但罪魁禍首都是肇因於蔡政府荒唐的能源政策。以電源不足而言，原因是蔡政府一方面廢核，一方面又要降低煤電占比。大力鼓吹的太陽光電因土地取得困難進度緩慢，全力衝刺的燃氣發電也受制於天然氣接收站的諸多變數，前途未卜。新推出的限電辦法呈現政府對穩定供電底氣不足。

台積電對綠電的需求有幾個面向值得討論。首先是台積電最大客戶蘋果公司對供應商的要求。蘋果公司近日揭示要在2030年對公司業務、製造供應鏈和產品生命週期實現碳中和。但碳中和不等於綠電，核電正是與綠電相同的無碳能源。今日若核電延役，核四重啟，核電將可提供台灣近25%的無碳電力。台積電對綠色電力需求孔急，正是因為台灣少了核電選項之故。

另一最重要的半導體供應大國是南韓，南韓非但沒有廢核，還是核電技術輸出大國，近年在阿拉伯聯合大公國統包許多核電項目。三星等南韓半導體公司不必像台積電非要與沃旭簽下全球最大綠電供電合約直供綠電，只要用南韓電力公司的電網供電，無碳電力占比就超過台積電。

在此也可檢討蘋果公司在2030年要供應商實現碳中和是否可行。台電的電源開發計畫，到2030年火力發電占比仍將接近8成。因為綠電容量因數過低，所以在無核家園的情境下，台積電要達到一半碳中和也極為困難。其實南韓半導體公司也好不了多少。但蘋果公司有何選擇？拒絕台積電與南韓三星供貨嗎？要自陷於今日華為困境嗎？除非蘋果接受供應商在國際購買碳權充數，否則蘋果的目標聽聽即可，不必當真。

許多政府對未來都畫了大餅但都無法實現，如卡特總統對太陽能、布希總統對氫氣車、加州政府對電動車所規畫的時程無不一一跳票，《巴黎協定》必將與《京都議定書》同樣無法實現。全球各國能源政策是「隨人顧性命」，傻傻的以必將跳票的國際協定自我約束只是落人笑柄。

（作者為台灣能源部落格版主）