台北市長柯文哲19日出席民眾黨活動。（張立勳攝）

中華文化總會祕書長林錦昌傳出「請辭待命」，總統府以「沒有聽聞」帶過，從前總統府祕書長蘇嘉全、到林錦昌，蔡英文身邊的人陸續中箭，被影射與業界糾葛的傳言接連不斷，讓各界質疑這恐怕又是一場派系惡鬥。

根據黨政人士的說法，林錦昌確實曾向蔡英文表達辭意。但蔡尚未表態，消息就走漏，顯然這是有人要「逼宮」，一方面讓林錦昌「自我了斷」，一方面要小英趕快做出決定。

今年6月，媒體爆出幫推、投石2家公司拿下政府多筆標案，質疑幕後主導者為林錦昌和文總副祕書長李厚慶。雖然林錦昌解釋，大家只是打選戰時的好夥伴，選後這些年輕人開創新公司，他不是投資人也未任職。但仍遭國民黨質疑文總標案獨厚自己人。

這樣的操作手法似曾相識，在林錦昌之前， 蘇嘉全也是從他的外甥、唐榮鐵工廠總經理張仲傑涉弊，一路被指控與侄子蘇震清赴印尼謀私利，蘇震清近日也因涉貪被押，但這些事件嚴格說來，都與蘇嘉全無關，卻透過操作「家族關係」，硬是拉下蘇嘉全。

蘇嘉全和林錦昌都是蔡英文的左右手，也是每周四總統官邸舉行的核心幕僚會議基本成員，在蘇嘉全請辭、林錦昌「請辭待命」後，兩人已不再出席。

由於林錦昌請辭只有民進黨內部的人知道，此次消息走漏，讓人懷疑是有人故意放出風聲，總統府第一時間未回應媒體詢問，直到消息傳開的第二天，才以發言人張惇涵的名義公開表示「沒有聽聞」，不承認但也未否認，顯然蔡英文也察覺到事有蹊蹺，在事情未釐清前，不想馬上處理此事，但派系惡鬥傳聞仍不逕而走。

派系競爭其實是好事，民進黨也因為競爭而愈磨愈茁壯，不像國民黨一味強調「鞏固領導中心」，一旦領導中心垮掉或不得人心，整個組織就可能分崩離析。

就如易經乾卦「用九」爻辭所言，「見群龍無首，吉」，小自民進黨的派系之爭，大到整個國家的發展，若有一群「人中之龍」，並非「定於一尊」，反而有利於整體發展。

遺憾的是，執政後的民進黨，為了爭奪資源，讓良性競爭逐漸淪為惡鬥，甚至把用來對付敵人的那一套，用在不同派系的同志身上；領導者的用人，也往往喜歡一群唯命是從的「狗」，或是工於算計的「狐狸」，龍困淺灘，反而為犬所欺。

要抑制黨內派系惡鬥，最好的方法不是消滅派系，而是廣開善門，讓更多非派系甚至非同黨的人才也參與良性競爭。任用非綠色人馬的李大維當府祕書長只是第一步，只有不分政黨、不分派系「用人唯才」，才是真正的「防腐劑」。