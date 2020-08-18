在傳染病防治中，什麼是最重要的項目？不是口罩、不是手部衛生、也不是隔離病房，更不是關口檢疫或隔離。所有傳染病的防治理論都是想辦法撈出感染者、再匡列接觸者遂行保護，就能有效降低新發病例，這是公認的防治金標準。

其中的重中之重，就是如何撈出感染者，用以廣列接觸者遂行保護。撈出感染者有很多方法，在科技落後的時代，我們用的是發燒篩查、三史訊問等臨床的方法，SARS時期就是如此。在2009年新型流感的戰役中，人類在2周內就產出了快篩試劑，與證實一劑新型流感疫苗就能有效保護，被世衛組織並列為當年的世界兩大驚奇。

從此以後檢驗取代了臨床，成為撈出感染者的最高指導原則。一個國家的檢驗能力及檢驗發展能力，決定了這個國家的防疫先進程度。這些對於經歷過SARS及新流感的防疫前輩來說，是常識。對於玩政治著魔的陳時中指揮官而言，那可是仰之彌高的天文知識，永遠無法參透。這麼奇葩的防疫組合，就像佛奇遇到了川普，簡直對牛彈琴。

世衛組織之所以揚棄臨床診斷，改尊實驗室診斷的另一個原因為唯有實驗室診斷才能揪出無症狀感染者。偏偏無症狀或輕症狀感染者是傳染病人的大宗，流感如此，愛滋如此，新冠更是如此。可是我們看看陳時中的篩查政策就正好反其道而行。

台灣是以居家檢疫管束高危地區回來的旅客代替篩查。管束期滿沒症狀也不篩查，要出現症狀才篩查。這不就是在臨床篩查的基礎上，再錦上添花加一道篩查嗎？其實大可不必多此一舉，因為在高危居家檢疫管束中的人，如果出現症狀，在通報定義上已經視同病例了。這也就是為什麼陳部長一直誇口說我們的篩查陽性率是很高的，是最符合成本效益的，其實是臨床已經找到了病人，才做確認。完全失去了公共衛生上的篩查意義，也無法篩查出無症狀病人。

陳部長對自己的無知不查還拚命甩鍋，先甩到試劑有偽陰性，會增加防疫困擾。那為什麼阿札爾在美國篩查的結果就不困擾，這麼好的試劑為什麼耽誤了台灣6個月還找不到，又為什麼不向阿札爾開口買。所以這一鍋算是陳部長甩到了自己。

陳部長更荒唐的是又甩鍋甩到「醫奴」，但是別忘了咱們「醫奴」們也只能幫你篩有症狀的人，無症狀者也愛莫能助。所以甩鍋甩到全體醫界，也救不了他的無知。

當然世上還是有公理正義。彰化縣衛生局和台大公衛學院可看不慣陳時中這樣的蠻橫，專門找連指揮中心都不想篩的高危族群來篩查，看看指揮中心有沒有任何隱瞞。485案的出現正好點出了指揮中心的篩查破綻，連高危族群的篩查都想省了，簡直不配當台灣的防疫指揮官。

因為485案而氣急敗壞的陳部長，竟然要請政風單位去調查多事的衛生局。別太生氣了，您可能還要去訪美呢！過幾天民進黨的網軍就會把您國王的新衣補好的，您還是有新衣可穿去美國風光的。先預祝您一路順風。

（作者為中華民國防疫學會理事長）