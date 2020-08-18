經濟部日前公告修正《電源不足時期限制用電辦法》，新增條文提及，因政治、經濟、戰爭、天災等因素，致電力供應不足時，中央主管機關得啟動緊急限電管制措施。個人認為，此次限電辦法修正根本畫蛇添足，針對上述情境其實採用現行辦法即已足夠，經濟部這番大費周章的閉門修法反而啟人疑竇，再加上手法粗糙、過程不嚴謹，令人不禁懷疑背後有不可公開的政治盤算。

首先，負責全國供電的台電公司竟事先完全不知情，對於媒體詢及修法後的對應作為，一問三不知。經濟部一方面未針對修法召開公聽會，規避學者專家可能提出的質疑；另一方面則是暴衝求快，甚至連徵詢所屬的專業意見都一併省略。新修正的辦法倉促公告上路的考量究竟為何？

其次，得以啟動限電措施的幾項因素定義不明、具有爭議性。能源局官員受訪時舉例，新冠肺炎疫情蔓延全球，若因疫情導致天然氣等發電原料無法順利進口，將嚴重影響發電量，就有可能啟動緊急限制用電管制措施。天然氣供應不及而採取限電，不正是依據現行辦法即可遂行的情境，何須修法？至於因戰爭或天災而啟動限電，本就不具爭議性，民眾也多能理解，例如921大地震與729大停電等不可抗力事件發生時，即曾實施過分區輪流供電，當時也沒有修法未及的問題。

新增條文中最令人感到錯愕的，非「政治限電」與「經濟限電」莫屬。民眾最想知道的是，政治限電的啟動時機誰來決定？既然是政治限電，顯然職司供電的台電無置喙餘地，經濟部的層級可能還不夠高，難道是直接由府院高層決定？接下來的問題便是，府院高層在排除戰爭與天災等因素後，還有何種情況必須下令政治限電？令人好奇的是，是否綠燈實則早已不具參考價值，供電已實質進入吃緊、甚至警戒狀態，為了防止無預警的大規模跳電，透過政治限電的實施，可避免缺電真相不慎穿幫。

此外，經濟限電又是如何決定？如果是因為整體經濟發展考量而限電，是否意味著未來會是工業用電優先，民生用電將成為首波受限的對象？政府內宣不斷的台商回流，以及「護國神山」台積電的積極擴廠，在在都讓未來用電需求出現快速飆升的可能性大幅提高，而台積電與其他電子業都相繼訂下「不能容許1分鐘缺電」的高標後，一旦未來不缺電的承諾跳票，經濟限電還真不失為有效的解套作法。

經濟部此次的修法過程只能以「粗糙」2字形容，不僅條文內容語焉不詳，事後的說明錯失重點又不具說服力，完全達不到釋疑的效果。經濟部應一次性將供電真相與預期困境全面攤開，民眾或許才能心平氣和地體諒此時修正限電辦法的必要性。畢竟，誠實才是上策，遮羞布背後的問題不會自動消失。

（作者為大學教師）