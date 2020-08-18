美中全面對抗下，近來台灣與美國的關係突飛猛進，不但軍事上趨向「準同盟」關係，外交往來也越來越公開化，而且層級不斷提升，但根據《台灣關係法》，雙方其實只是非官方性質。因此目前的美台關係堪稱舉世罕見，只能以「特殊國與國」形容。

「特殊國與國」是已故總統李登輝於1999年所提出，用來定位終止動戡後的兩岸關係。李登輝原想藉此說明中華民國乃是主權獨立的國家，所以不需要再宣布獨立，也不可能接受「一國兩制」。但當時不僅北京強烈反彈，華府更是急得跳腳，派出AIT理事主席卜睿哲來台「溝通」。美國當時反對主要是擔心觸怒中共、危及台海穩定，影響美中關係的大局。

時隔21年，儘管北京仍堅決反對把「特殊國與國」等同於台獨主張，但台灣經過3次政黨輪替，多數人都已認同並接受兩岸就是特殊的兩國關係。這可從歷次統獨民調，以及國家名稱從李登輝時期的「中華民國在台灣」，陳水扁時期的「中華民國是台灣」，到蔡英文的「中華民國台灣」，看出其間的流轉與變化。

值得注意的是，當年曾力阻「特殊兩國論」的美國，自2018年美中貿易戰開打後，即不斷提升與台灣的關係。在國會通過一系列友台法案的基礎上，行政部門逐步強化對台灣的支持，並集中在具有主權意味的軍事和外交兩個層面上。軍事方面，斷交初期美國恪守美中三公報，一度延遲或拒絕台灣的軍購要求，直到六四事件及1995～1996年台海危機後，情勢才見改觀。近來則已朝向「準軍事同盟」發展，美國不但出售更多高端武器給台灣，還與台灣進行陸戰隊協訓，更把台灣納入印太戰略。

在外交上，美國的動作也越來越大。過去台灣外交官只能與美國官員私下敘談，現在駐美代表已能堂堂進入國務院大樓，與亞太助卿層級公開會晤。過去少有美國高層官員訪台，最近則出現斷交40年後層級最高的衛生部長訪台。更不用說美國還出手阻卻北京斷絕台灣邦交國，國務卿蓬佩奧多次公開以「國家」稱呼台灣。

當前的美台關係，確如蔡英文總統所說，是前所未有的緊密。《紐約時報》也認為美台已接近國與國關係，只差未承認主權而已。那麼，美台關係的下一步會是什麼？

日前美國駐北京大使館的徽章不見「中國」兩字，引發是否準備與台灣建交的聯想。還有人從蓬佩奧區別中共與中國，認為美國等於是在否定中華人民共和國的合法性，未來可能改採兩個中國政策，與中華民國恢復邦交。坦白說，這些「美麗藍圖」，想像一下就好，畢竟美台關係還是要放在美中台戰略三角的結構下來觀察。眼前美國挺台自然與美中交惡有關，還有大選因素的激化；美國民間反中意識雖然高漲，但並未轉化為力挺台灣到底，我們沒有理由過度樂觀。

如果把美國和台灣比做一對男女，目前的關係大概就是「友情以上、戀人未滿」，將來能否修成「正果」，仍充滿變數。但可以確定的是，只要美中關係持續惡化，目前美台之間這種「特殊國與國」的曖昧關係，應當還會持續下去。（作者為信民兩岸研究協會理事長）