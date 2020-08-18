高雄市長補選，國民黨候選人李眉蓁只拿下24萬多票，「333防線」潰敗，國民黨立院黨團總召林為洲在臉書喊話「告別韓流」，慘遭韓粉出征，逼得林趕緊澄清，其本意是大選單靠一股力量是不夠的。林是黨團高幹，只因一句話就急於澄清，印證氣虛至極的國民黨，根本連告別韓流的本錢都沒有。

李眉蓁選得如此慘，除了本身政治魅力不足，不論是「海水沖馬桶」政見或是選戰模式，都被民進黨打成韓國瑜2.0，加深選民「才罷免韓國瑜，女版韓國瑜又來了」的印象。這是民進黨打選戰一直都比國民黨高明處，也是李眉蓁無法獲得年輕人支持的原因。

至於韜光養晦的韓國瑜，選前之夜現身助選，神來一筆「吃鵝蛋助生子」，只製造選舉話題，無助選情，顯見韓流威力已大大不如前。韓流到底還存在否？是許多國民黨人心中大大的問號，林為洲有感而發的呼籲告別韓流，其實說出了不少國民黨人內心想法。

因此出征林為洲的網民到底是真的韓粉、還是民進黨網軍假扮，藉此製造韓粉跟國民黨之間分裂，已經不重要了。林為洲急著澄清，強調「不管是馬粉還是韓粉，政治明星不可能一直推著我們向前」，只會愈描愈黑。

韓流的確風光過，但人氣已消散泰半。曹操曾題悲涼詩作《龜雖壽》，「神龜雖壽，猷有竟時；騰蛇乘霧，終為土灰。」感慨的就是神龜即使十分長壽，生命還是會有結束的一天；騰龍儘管能騰雲乘霧飛行，終究也會死亡化為土灰。真心愛國民黨者都應認清事實，韓流雖曾締造台灣政治奇蹟，但那已是過去式了。