民進黨國防委員會立委王定宇秀出大陸今年從黃海到南中國海的軍事演習地圖，其中包括了台灣海峽布局、奪島登陸等狀況。民進黨不斷夸夸其言，認為大陸誇大作假戰力、不要小看台灣軍事實力云云，似乎有意誘發「台灣第一勇」的義和團妄想症復辟。近月來，美中台三方的各種國際現勢演變，理智的各方都知道「不能再往前推一步」，否則台灣作為川普「賭輸博大」的籌碼角色，恐將被莫名其妙的犧牲，淪為東亞貝魯特。

廣告才子黃文博在臉書以一篇引用聯合國決議「人有因良心而拒絕軍事服務的權利」的「不參戰聲明」發文，引起台灣公知界廣泛討論，究竟台灣人民有何理由要上戰場為執政者的刻意操作付出性命？如台灣民主基金會歷來所公布的民調，顯示39歲以下的受訪者有63.4%願意為台獨而戰，甚至若大陸以武力統一時，同年齡層也有70.3%願意出戰。

民進黨這些紙上談兵的「鍵盤俠數據」一向經不起現實考驗，因為台灣實際上服兵役的時間只有4個月，志願役的編現比也長期缺額、戰鬥部隊軍力不足，這都是美國《外交政策》雜誌發文認證的。為何好戰分子還長期引用荒謬的數據催化戰爭的美好壯烈？對美國政客而言，台海戰爭是「死道友不死貧道」；而對執政高層而言，難道是「別人孩子死不了」？謀取和平避免戰爭，本應是每個執政者的基本認知，特別是在執政怨聲載道之下，怎可再美化生靈塗炭的戰爭景象？

曾經在軍力上傲視東南亞的台灣，現實狀況是即便買了大而無當的M1坦克，卻要面臨連開戰車的兵源都堪慮的窘境，而這些消息常被粉飾太平的政府略過，因此百姓的理性判斷參數偏漏，常常在幾近對戰爭慘狀無知的狀況下，想像著手機遊戲般的濺血快感。一份以手機簡訊發送的網媒民調顯示，有高達75.2%受訪者認為應該恢復成年男子2年徵兵制；但同一份民調中也顯示，若爆發戰爭，有40.9%的民眾表示願意自己或家人上戰場，不同意的則高達49.1%。

「不參戰聲明」就是此時民間的理智反應。以目前政客們長期形塑「相信政府相信黨」的氛圍，這些鍵盤戰鬥部隊還沒穿上軍裝，卻早已在大腦穿上制服。台灣早就沒有理性討論嚴肅問題的基礎，只能在嘴炮與幻想的情境中戴上鋼盔往前衝，彷彿台灣就算只有蘇貞昌的護國掃帚都能橫掃千軍萬馬。不要笑，你可以冷靜思考、獨立判斷是非，但不代表迷信民進黨暴力美學的網民們會跟你一樣。

友善提醒，戰爭這件事很殘忍，一旦瘋狂的走到槍炮彈藥、飛機坦克全面開戰，流彈與爆炸碎片的殺傷力，並沒有網路好戰分子的好腦袋去分辨你在民調中是否贊成開戰。和平需要極大的努力與智慧以維繫，而戰爭只需要笨蛋的失控或自私，就能啟動開戰按鈕。

（作者為資深媒體人）