言論自由是一個社會自由程度最重要的指標。過去數十年，香港、台灣擁有充分的言論自由，尤其台灣民主化後，已成為中華文化民主自由的楷模與華人社會的典範。日前黎智英及其子在香港被捕，《蘋果日報》遭大肆搜索，台灣也出現以國家安全之名限制言論自由的潛流，令人憂心。

言論自由最精髓的信念是，心靈應有自由權，人人都有權擁有自己的信仰、理念或想法，政府無權進行思想審查與懲罰。但若有人以違法暴力的行為去實現理念，既有犯行自得按其行為依法懲處，但這和他的思想無關。一個真正民主自由的國家，不會有因為理念不正確而入獄的思想犯；一個懂得尊重所有人思想自由權的社會，會對各種主張都能自在抒發感到驕傲。

執政者需受監督與制衡

言論自由是思想自由的保障，當人人都有充分表達心中所想的自由，不懼怕受到打壓抹黑甚至刑罰加身，人的心靈才有真正的自由。如果有些言論可以表達，有些卻會遭到有形無形的追殺，對當事人的思想與言論自由就造成了嚴重侵害。壓迫言論自由，傷害的不只是當事人，而是整個社會。

自由是不能打折扣的，有就全有，一部分人沒有，就是全部沒有。不同的理念也許認同者有多有少，但表達的權利卻不能有多有少。如果某些人因信仰與言論遭到政治打壓或司法追殺，勢必對整個社會形成寒蟬效應，結果會扼殺整個言論自由空間，我們的自由體制將名存實亡。

台灣是舉世推崇的民主化楷模，這個成就不但值得全民珍惜，更需要大家一起來捍衛。因為我們有思想言論的自由，才能給媒體一個挖掘真相、針砭弊端的廣闊空間，替人民做好監督施政、反制濫權的工作。權力宛如魔戒，執政者掌權後，很容易就把理想拋諸腦後，轉而追求權力的愈大愈好。

在這個過程中，難免想盡辦法壓制異議，以維護自己的執政地位，所以，不允許執政者壟斷言論並擔任思想的評判，是預防專權濫權的必要手段。

無論哪個政黨執政，人民都需要監督制衡的工具。若是任由執政者決定哪些理念和主張不正確，必須受到懲罰，那麼台灣將重回被壓制馴化的社會，只能存在符合當政者利益的聲音，這不僅將踐踏台灣的自由，還會傷害台灣的民主，因為一個壓制思想與言論的社會，豈有真正的民主可言？

綠營奉鄭南榕為先烈，他當年為人民有權主張台獨而自焚身亡，這種以生命堅持信念的精神值得感佩。在那個威權時代，一個堅持信仰無罪的人為自己政治不正確的理念而亡。如今我們民主化了，如果還有人因為理念被認為政治不正確，和執政者唱反調，就要受無盡的抹黑打壓與司法追殺，那對得起鄭南榕當初的堅持嗎？

近來台灣的言論自由空間愈來愈受到威脅，仇視大陸、傾向獨立的主張在民進黨政府的煽動下聲勢大漲，呼籲兩岸和解或尋求未來統一的主張，不斷遭到抹紅抹黑攻擊謾罵，甚至還有試圖限制主張統一言論的趨向，這不是又走回一言堂的老路嗎？在自由民主的台灣，每個人都有權利擁有理念，也有權利表達出來，可以主張台獨，當然也可以主張統一，誰也沒比誰高一等。

思想自由不該受到威脅

無論持何信念、作何主張，都應平等地得到憲法的保障，萬沒有可以主張獨卻不可以主張統的道理。如果台灣走到禁止某種言論主張的地步，那和過去的白色恐怖有何差別？我們一向自豪於自由民主體制優於大陸，執政者絕不能跨過思想審查與管制言論那條紅線。

兩岸關係與國家定位是眾所關切的重大議題，各人也有各人的看法。在當前台灣的民主體制裡，無論是統一、獨立、邦聯乃至成為美國第51州，各種各樣的信仰與主張，只要沒訴諸非法暴力手段，都應該得到同樣的抒發空間，並且不必擔憂因此受到迫害。

這種自由與放心，是人民依據憲法應有的權利。民進黨政府以及綠營各界必須慎思，不要把人民的思想言論自由，當成抓在手心裡可以任意收放的恩賜，那是人民的權利，不是政客的所有物。