一般旅館收防疫客！？民眾憂疫能解？ 21:272020/08/18 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 《新聞深喉嚨》一般旅館收「防疫客」！？消毒、分流、SOP未公布 民眾憂疫能解？ Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《新聞深喉嚨》一般旅館收「防疫客」！？消毒、分流、SOP未公布 民眾憂疫能解？ 《新聞深喉嚨》一般旅館收「防疫客」！？消毒、分流、SOP未公布 民眾憂疫能解？ #旅館 #民眾 #防疫 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞洲首張防疫保單 有譜 04:102020/08/18 財經焦點 六都反對混住 籲擴增防疫旅館 04:102020/08/18 生活新聞 海南小明專案回台探癌母 淚灑機場隔空擁抱 13:272020/08/18 兩岸 專家傳真－菲律賓疫情再起 經濟面臨嚴峻考驗 04:102020/08/18 專題周報 明年基本工資時薪僅調漲2元 賴香伶：「是在哈囉嗎？」 16:562020/08/18 政治 外交泡泡 捷克團來台免隔離 04:102020/08/18 生活新聞 搶攻後防疫 訊連推FaceMe Health 04:102020/08/18 產業．科技 熱浪來襲 加州面臨3大危機 限電、野火與疫情 04:102020/08/18 全球財經 旗下醫療品獲大陸認證 威宏搶接國際防疫大單 04:102020/08/18 證券．權證 迪化汙水廠水肥站周末不開放 民憂屎尿爆滿 10:322020/08/18 生活 言論熱門新聞 徐宗懋》韓國瑜始終是英雄好漢 - 觀點 - 言論 中時社論》言論自由一點折扣也不能打 - 中時社論 - 言論 快評》告別韓流了嗎 - 短評 - 言論 王任賢》陳時中甩鍋甩到自己 - 觀點 - 言論 胡北勝》美國挖陷阱 中國沒上當 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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