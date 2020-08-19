馬氏似有所悟，29日，他向周恩來提出停戰條件，必須共軍退出長春，歸中央軍接防，雙方停戰以後再談條件。否則彼不願再任調人，由中共向中央直接談判矣。蔣讚其勇氣可嘉，告以「此實為解決東北問題之唯一辦法也。」。周恩來對馬氏之建議，未作具體之表示，但稱必將馬之談話內容及建議之條款電知延安，並謂恐須至星期三（5月1日）始可得到覆電。

5月1日，毛澤東指示東北林彪說：

「蔣介石已拒絕馬歇爾、民盟和我黨三方同意之停戰方案，堅持要打到長春。因此，我們必須在四平、本溪兩處堅持奮戰。」

須準備長期鬥爭

東北四平之戰，已經開打，起初國方受挫，共方氣焰更甚；加以經濟情勢窘困，物價高漲，社會不安，外交不利，政治處於劣勢。似亦騎虎難下，四平街激烈的戰鬥，是在5月5日國軍攻克遼東本溪之後，新六軍之新三十三師及七十一軍之八十八師，迅即移師北進，於14日集結開原，協同原在四平街周圍地區的新一、新六及七十一軍，對四平街的林彪共軍進行激戰。這三個軍乃國軍之精銳。終於十九日擊敗林彪之中共軍而收復四平街。

共軍退出四平街後，長春亦告不守，國軍於23日進入長春。這天，蔣介石偕夫人飛臨瀋陽。但馬歇爾對國軍進佔長春，甚不同意。蔣致函行政院長宋子文向馬歇爾說明我軍進入長春，對於和平統一只有效益，而毫無阻礙；而且「確有把握」相信「不久彼（中共）不能不請馬特使出而調解」。蔣自記曰：

「東北共軍主力既經擊潰，應速定收復東北全境之方針，令杜聿明長官部向哈爾濱兼程挺進，必先佔領該戰略據點，東北軍事方得告一段落。」

馬歇爾不以蔣之意見為然，他認為：

「此次共軍死傷一萬二千，俘虜僅四百餘人，如是共軍主力並未擊潰，共軍現在避戰，如國軍跟蹤而進，則必延長戰線，予共軍以處處可以截擊之機會」。

毛澤東認為：

「東北方面，我們讓到長春雙方不駐兵為止，此外再不能有任何讓步。美、蔣要打，讓他們打去，要佔地，讓他們佔去。我們絕不能在法律上承認他們的打與佔為合法。」「總之，東北是未了之局，我黨須準備長期鬥爭，最後總是要勝利的。」

6月3日，蔣介石回到南京，次日馬歇爾來談，向其說明對共方針，並願自動停攻十天，與共協商。馬態度大異以前，「和藹如儀」。19日，蔣提出協商條件，要共軍撤出熱河與察哈爾兩省，不僅周恩來「驚駭」，馬亦「緊張焦灼」「又發牢騷，且以有余（蔣）使之故意為難之感」，蔣決定對東北暫取守勢，先肅清熱河，佔領承德。20日，再接受馬之建議，停戰延至6月30日。馬之建議，也是應中共周恩來的要求；目的是為「推延戰爭，積極準備反擊。」因此，其間商談的問題如停止衝突、恢復交通、整編軍隊等，只是在討價還價。到停戰的最後一天（6月30日），蔣問馬歇爾，如政府暫不要求共軍撤出承德，則中共對其他要求能否皆能承諾？馬答：中共認為地方政府問題比承德問題更為重要，即使政府不談承德問題，中共亦不能承允其他要求。蔣曰：「如此，則我雖作最大讓步，亦不能求得當前問題之解決也。」並且說：周恩來「所以曰言和平者，特玩弄吾人耳！」

回頭再安關內

東北問題既陷於僵局，雙方均在劍拔弩張，關內大打一觸即發。京滬記者一般多認為打不可免，但打後經濟必混亂，不能長期打下去。民主同盟人士的態度比中共還要激烈，主張強硬，堅決不讓，要打便打，願與中共共患難。認為打對國民黨不利，因為國民黨上面貪污腐化，下面民不聊生；國民黨區域內有數千萬難民無飯吃。美國有些報刊亦在批評國民黨，說內戰有利於共產黨，不利於國民黨。京滬杭等大城市人民普遍反戰，不滿國民黨之情緒日益增長，不滿美國之情緒亦開始發生。中共認為他們的解放區自日本投降後已發生了很多變化，地盤擴大了兩倍至三倍，人口增加一倍半，軍隊主力由分散而集中，戰鬥技術提高。土地問題解決，根據地更加鞏固，沒有了日本人，不管美國人怎樣幫助國民黨，都比不上日軍戰鬥力。

戰爭既不可避免，美國對中共的利用價值，顯已不甚重要。在蔣拿下長春後，據周恩來之觀察，認為馬、蔣區別（分歧）日益縮小，「東北案係馬提，關內案係蔣提，馬並非完全反對」。「因此，美馬作用亦值得重新估計。」6月22日毛澤東發表聲明，抗議美國國務院6月14日向國會提出的對華軍事援助法案，說「實際上只是武裝干涉中國內政」。指示各地黨委，說是「美國對華軍事干涉已日益露骨」，要他們動員群眾舉行示威大會，要求撤回駐華美軍。對於馬歇爾不要公開說他好，也不要公開說他不好，在談判中仍須經過他來緩和局面。就是說：暫時還有一點利用價值。

7月7日，延安中共發表《「七七」九週年紀念宣言》，對美攻訐。次日，俞大維部長向蔣面報與馬歇爾談話情形，謂馬對共宣言肆意攻擊美國，甚感不悅。蔣記曰：馬氏對共已無希望，且已生惡感；希望國府與彼合作，使其任務不致失敗；一方面希望國府勝利統一，另一方面絕對不願國府用軍事解決中共；彼之最大心病，甚恐引起全面內戰，兵連禍結，俄國干涉，發生第三次世界大戰也。（選摘自《蔣介石與國共和戰（1945─1949）》）（待續）