無色覺醒》劉必榮：美中矛盾南海變局？東協國家左右為難？（圖/新華社 (2017/10)）

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第699集播出，由劉必榮教授主講，綜合評論理性分析：「美中矛盾南海變局？東協國家左右為難？」

美國國務卿龐培奧用詞強烈，針對南海問題對外宣布，，美國支持東協在南海的權益，強調中國長年於南海所提出的「U型線」在法理上是站不住腳。此舉無疑是推翻之前美國在南海中立的立場。也讓南海緊張情勢更加升溫。

美中雙方近期關係緊張，七月初雙方甚至在南海各自舉行軍演，互秀肌肉較勁意味濃厚。在過去美國前總統歐巴馬政府時期，美國在南海的態度始終保持中立。強調「自由航行權」，呼籲各國用和平解決問題。如今川普政府一改往例，推翻歐巴馬時期的主張，不僅增加美中緊張關係，更是讓菲律賓等東協國家有與中國大陸叫陣的本錢。

中國大陸在南海與東協國家，在海域主權爭議從未停止，近年來最為代表的是，與菲律賓糾葛不清的黃岩島仲裁案。雙方互相宣稱擁有黃岩島的主權，而菲律賓便在2013年，訴請聯合國對中國大陸提起黃岩島仲裁案。中國大陸當時認為此案所涉及到的問題，已違反了公約規定的領土主權與海域劃界的問題，因此仲裁結果不論如何都理應無效。中國大陸擬依據「南海行為準則」來和平解決南海爭端。

時至2015年，海牙仲裁法庭召開首次聽證會，依據聯合國「海洋法公約」海域主權爭端機制，中方拒絕出席更反對菲律賓所提出的任何和解方案，這也因此導致2016年的判決結果。最終在中國大陸缺席的情況下，海牙仲裁庭一致裁定，中國大陸對南海自然資源不享有基於「九段線」的歷史性權利。海牙仲裁庭甚至批評中國大陸在南海的填海造陸的行為，並要求中國大陸政府停止。

中國大陸非不願意尋解決方案。中國大陸與東協早在2002年就共同簽署「南海各方行為宣言」，朝達成區域和平與穩定目標努力。近年來美中關係緊張加劇，為避免美國趁機而入，大陸許多學者甚至提出，中國大陸可以展現出區域大國的氣度，在南海地區提供醫療與救援的國際公共財及服務，降低與東協雙邊在南海的爭議或衝突，甚至於發生擦槍走火的可能性。

相比於中國大陸擔憂美國藉機行事的可能，東協國家相對就顯得從容許多。東協在此立場清楚，不僅要達成協議，更希望的是談成有利的協議，弔詭的是當仲裁結果出爐後，菲律賓卻未趁勢與中國進行交涉。如今仲裁結果已滿四週年，伴隨著美中緊張不斷升高的因素，東協該如何為海域權益，與中國大陸進行南海協商談判，更需要彼此領導人審慎思考，共同維護南海區域和平穩定。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！