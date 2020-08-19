考空服員一直是我的夢想，在2018臨近畢業時，正巧遇到廈門航空來台招募空服員，滿懷希望與忐忑參加徵試，經過多次的過關斬將，順利找到畢業第一份工作，成為一名空服員。

廈門航空飛行國內為主國外為輔，也因此去了大陸不少地方，大陸很大每個地方都有自己的美食與文化。

飛到杭州便到西湖邊走走，有句俗話說「上有天堂，下有蘇杭」，剛好是一月，霧濛濛灰冷冷的天，捧著暖呼呼的藕粉，環著西湖走別有一番風味。

體驗各地美食與文化

飛到東北體驗當地搓澡文化，在台灣沒有去澡堂洗澡的習慣，光溜溜躺在床上也是滿令人彆扭，搓澡大媽拿著搓澡巾賣力的在我身上刷來刷去，像是在搓大象皮一般，搓出了好多屑屑，皮膚立馬變得古溜古溜。

飛到重慶不免要嘗嘗火鍋跟冰粉，試試「冰火五重天」的感覺。走在重慶都市叢林，像是一座大型迷宮一般，大廈一樓坐電梯，按下十二樓按鈕，結果電梯門一打開，居然還是在一樓，地鐵也自由穿梭大樓中。重慶夜景相當迷人，燈火燦爛的模樣，晚上更是人聲鼎沸。

第一次看到下雪是飛到烏魯木齊的時候，讓我相當興奮，看到雪花更是讓我眼睛發亮，同事帶著初來烏魯木齊的我去市場，嘗嘗最道地羊羔肉、大盤雞，很合胃口，吃了不少，特別是羊肉特別的嫩，一點羊腥味都沒有。

其實對於廈門並不陌生，在大三的時候申請交換學生，誤打誤撞進了廈門大學，開啟我和廈門的緣分。在廈門生活，發現大陸與台灣的生活模式也不太相同。

最有感的就是手機在手四處遊走，大至百貨商城小至路邊攤販，完全不用帶錢包信用卡出門，綁定電話號就可以用手機支付了，很特別的是也帶動行動電源出借的產業，餐廳幾乎都有出借行動電源的機器。台灣的方便則是林立的便利商店，只要走到附近，便利商店便能處理很多事情，在廈門卻很少看到全家或是7-11的存在。

在廈門最喜歡騎著共享單車，繞著環島路海邊吹吹海風，非常愜意風景也很宜人，若要去較遠的商場或是公司，多半也會騎著單車，不但比走路快速還能兼顧運動。在台灣則是喜歡騎著摩托車，因為更加快速且不費力，也比較多停車位可以停放。無法比較說哪一個模式比較好，只有個人比較喜歡哪種的生活型態。

在還沒來大陸以前，說真的都是以新聞或是網路認識大陸，對大陸可能都是一些刻板印象，也滿多不實的報導及傳聞，甚至名嘴在談話性節目，說大陸人民吃不起茶葉蛋之類言論。同事們也很多人沒來台灣，也都是靠網路了解居多。

見多識廣變得更虛心

只能說光靠網路互相了解真的很片面，唯有親身去生活過才能體會，原來很多事情跟自己想像的世界是不一樣的，就像食物是親自嘗過，才能評價它美不美味。所以在還未了解之前，都必須帶著尊重以及虛心，去認識自己不熟的領域，不只是兩岸，到哪都一樣，包容其他地方與我們的不同，去認識這個世界。

喜歡我的工作帶給我的這些附加價值，讓我能夠多認識不同地方文化，嘗到當地好吃的美食。飛機窗外不只有藍天白雲，還有從日出看到日落的美景，能看到壯麗雄偉的山脈，像是在地理課本才能看到的景色，除此之外還有城市絢麗多彩的夜景。身體與心靈總要有一個在路上，短短的時間能夠去那麼多地方，拓展視野增進見識，去的地方多了自己反而更虛心了，因為知道世界之大自己渺小。（趙盛淇／空服員）