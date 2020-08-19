中共北戴河會議應該已經結束，接下來就要開始加緊編制「第十四個五年規畫」，從今年5月大陸兩會代表、委員的相關提案建議、7月中共中央政治局確定十九屆五中全會的時間和議題，到8月以來大陸各省區市加緊落實編制工作，「十四五規畫」成為下半年大陸各項工作的關鍵字。

「十四五規畫」涵蓋2021至2025年，將是兩岸關係發展的關鍵時期，北京已有共識，規畫中將納入更多台灣因素，為未來5年兩岸經濟合作、人文交流提供方向性指引，於國際大變局下打造兩岸共同市場。

大陸從1953年開始制定「發展國民經濟的第一個五年計畫」，「五年計畫」成為計畫經濟時期的代表性產物，從2006年「十一五」開始改稱「五年規畫」。大陸「一五計畫」即開始出現「台灣」字眼，1996年「九五計畫」開始專段論述對台政策，2011年「十二五規畫」首次將對台部分獨立成章，「十三五規畫」延續了這一做法，並強調兩岸經濟的融合發展。

從最初解放台灣的表述，到《告台灣同胞書》發表後開始強調「台灣同胞的根本利益」，再到如今強調兩岸融合發展，五年規畫反映了大陸在不同時期對台工作思路的延續和變化。「十三五」時期，大陸強調「以互利共贏方式深化兩岸經濟合作，擴大兩岸合作領域，增進兩岸同胞福祉，鞏固和推進兩岸關係和平發展」，促進兩岸經濟融合發展和加強兩岸人文社會交流，成為過去5年大陸對台工作的重點，惠台措施《31條》《新26條》在此背景下出台。

隨著新冠肺炎疫情席捲全球，中美關係陷入40多年來的低谷，大陸外部環境出現極大的壓力和困難，未來5年甚至更長時間內，對兩岸關係造成的不確定性影響不容低估。然而，台海局勢越是不穩定，兩岸關係越是緊張，兩岸經濟合作與人文交流的重要性和緊迫性越是凸顯。大陸近年來接連推出多項惠台措施，釋放出的善意值得肯定，接下來則應優化政策落實，讓《31條措施》《26條措施》走好「最後一哩路」。當前，ECFA即將10年期滿，兩岸經合之路未來怎麼走，仍需有新的解決之道，這畢竟事關兩岸民生福祉。

大陸國台辦在去年底即表示，在「十四五」規畫編制的過程中，將向有關方面積極反映廣大台灣同胞的訴求。今年大陸兩會期間，汪洋提出，要秉持「兩岸一家親」理念，落實落細各項惠台利民舉措。還有政協委員和人大代表建議，把建設海峽經濟協同發展區、海峽兩岸融合發展試驗區戰略納入「十四五」規畫。足見「十四五」時期的台灣元素受到大陸有關部門關注，台灣有識之士不妨主動提出建設性意見，為兩岸經濟合作、人文社會交流創造更好的民意氛圍。

值得注意的是，疫情之下，兩岸貿易及台商對大陸投資不降反升。統計資料顯示，2020年上半年，台灣對大陸（含香港）出口達668億美元，同比增長9.8%，為台灣主要出口市場中增長最快的地區；對大陸出口占台灣總出口比重更升至42.3%，創近10年新高。大陸已經在疫情防控的同時有序、加速推進復工復產，第2季GDP成長率已由負轉正，世界銀行等多個國際組織亦預測，大陸很可能是今年唯一能夠實現正成長的世界主要經濟體。

大陸仍將是台灣最重要的經貿夥伴和台商最重要的投資市場，不妨共同探索兩岸經濟協同發展甚至兩岸共同市場的可能性。大陸將「加快形成以國內大循環為主體、國內國際雙迴圈相互促進的新發展格局」之際，台灣也迎來更多可能性，如何在大陸新發展格局中找準新定位，對台灣未來發展的重要性不言而喻。

儘管當前中美關係高度複雜敏感，但二者之間出現「完全脫鉤」的可能性極低，未來幾年或許會是「好也好不到哪裡去，壞也壞不到哪裡去」的情形。關於「兩岸脫鉤」的言論則更不靠譜，畢竟「打斷骨頭連著筋」，若決意同美國「綁定」，甚至要與大陸「硬脫鉤」，最終受傷最深的，仍將是台灣人民，相信兩岸領導人有足夠的智慧避免走上這一步。對市井人民來說，該賺的錢還是要想方設法去賺。