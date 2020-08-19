繼比利時、泰國、香港等地驗出從台灣前往者確診後，19日又出現從台灣赴越南、上海者確診，其中也包括台灣人，這讓入境到底要不要普篩，又一次引起討論。諷刺的是，彰化縣衛生局因對無症狀居家檢疫者採檢呈陽性，讓衛福部長陳時中決定對彰化縣衛生局展開調查，這看似「依法行政」，但說穿了就是「見笑轉生氣」。

上個月以來有好多次，境外出現從台灣出發的確診者，指揮中心都可以用各種特殊算法或定義，巧妙避開把病歷的帳算在台灣頭上，繼續維持「防疫模範生」光環，但19日越南和大陸上海，又各通報有從台灣輸出的新冠肺炎確診病例，這已經是第N起，在上海確診的那位，還是台灣人。

從這些此起彼伏的案例，更可看出入境普篩的重要性，因為交通路途的移動過程，存在被感染的高風險，但指揮中心始終堅持不普篩，有人緩頰說是不要浪費醫療資源，有人說是不要造成民眾恐慌，但其實陳時中可能更擔心的是會破壞台灣漂亮的防疫數字。

前兩天彰化縣衛生局對一名從美國返台居家隔離的無症狀男子採檢，意外呈現陽性，通報多一例確診，但陳時中未鼓勵肯定地方衛生局揪出確診者，反而要政風處去調查，這讓地方防疫人員情何以堪，這不但開了惡例，還可能打擊地方防疫人員的士氣，乾脆多一事不如少一事。

防疫工作最怕百密有一疏，彰化能不嫌麻煩採檢，找出確診者，應該鼓勵才對，但陳時中反而「見笑轉生氣」，因為這會戳破他的防疫神話，還是說，陳時中其實是「解決不了問題，就解決提出問題的人」？