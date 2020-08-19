兩岸軍事對峙開始升溫，國防部長嚴德發曾在立院說，國軍絕對不會發動第一擊。因此，軍方已經下令：飛行員若沒有接到空軍作戰指揮部的命令，就不能擅自開第一槍。

意外的是，一向標誌是「鷹派」的大陸《環球時報》總編輯胡錫進，也於8月13日在微博發文中認為：不僅台軍應該嚴格遵守命令，在台海地區的解放軍、美軍、台軍都應該恪守「不開第一槍」的原則。

這是兩岸之間，自從有可能「擦槍走火」的危機萌生之後，台灣軍方首次擺脫「挑釁」作風，作了「自我克制」的表態；而對岸則是迅速回應，並由一向對美台採取強硬態度的胡錫進，說出了包括「解放軍」在內都應恪守「不開第一槍」原則的談話。

胡錫進只是一位官方媒體的主管，一般來說，他的作風應比較像執行政策的官員，而不是宣導官方政策的成員，這麼重要的宣示，基本上也應出自於更高一個層次的「領導人」的口中說出才算數。但是作者仍會相信胡錫進的說法仍有其一定的份量，因對胡錫進過去對美國及台灣的批判可能早已超越他職位的權限，但從未見中共決策階層對他有過不滿或設限，而且「不開第一槍」的談話，也都涉及到中央軍委會的職權，如果他沒有被中央決策授權的背景，這些講話內容應該就不可能出爐。

但是在肯定之際，我們也要誠實去思考，「不能擅自開第一槍」，是否真能確保兩岸都會尊重相互的承諾，並對台海的和平維穩？作者先舉歷史上幾個與兩岸承諾會和平維持的例子，來說說這樣的一種「自我克制」的和平論，是否真有其效果存在？

第一個例子是所謂的「台海中線」或「海峽中線」，該條中線在1951年由美國單方面畫定，隨後海峽兩岸就以此為楚河漢界，彼此的軍民飛機、船隻都被要求互不越線，但從台灣本島到金門、馬祖等外島的航線，則是有「默契」的得以例外。

曾經擔任立法委員的退休將領顧崇廉曾在質詢時表示，海峽中線是1951年美軍協防台灣期間「樂成計畫」的附件，意思是要台灣不要越線挑釁，中國大陸若越過中線，美國則負責協防。但最後這項默契，也隨著1979年《中美共同防禦條約》的終止，也同被作廢。台灣中華戰略學會研究員陳偉寬研究後指出，海峽中線只是一條「假想界線」，重點是並未有任何明定其位址的法律文件。不過，兩岸雙方的軍機與船隻在此後盡量不超越「海峽中線」的「默契」，在1978年「中美斷交」之後，還是維持了多年，只是在2016年民進黨上台執政之後，已有多次中共戰鬥機超越中線。這表示沒有任何明定其位址的法律文件，只靠「默契」，是難以維繫。

另一個例子，是1979年全國人大《告台灣同胞書》中曾特別提到「中國政府已經命令人民解放軍從今天起停止對金門等島嶼的炮擊」。所以北京認為，「和台灣當局之間的商談結束這種軍事對峙狀態」。

另方面在台灣，李登輝於1991年4月30日明令宣告動員戡亂時期將於同年5月1日零時終止。這項宣布等於不再視對岸為「叛亂團體」，自始之後，兩岸曾開始慎重考慮是否應簽署「終止敵對狀態」的協定。雖然至今並未發展成真，但金門砲戰已不再。

因此，作者覺得胡錫進另外談話值得深考，他說：中美台三方都應該恪守「不開第一槍」原則，並且通過官方管道將這一態度彼此告知，這應證了作者上述需有兩岸當局背書的重要性。至於胡錫進特別提到「不開第一槍」原則是不適用於民進黨當局硬闖《反分裂國家法》的紅線，或者台海出現其他分裂國家根本性事變的情況，這也就是說，台灣再挑釁，也不能碰觸追求「台獨」的底線。

（作者為澳門理工學院名譽教授）