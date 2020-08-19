民進黨再度執政，台灣外交處境更形困頓，但外交部自嗨功夫一流，令人嘆為觀止。不久前外交部官方臉書大頭貼才活生生做掉「中華民國」，近日臉書小編又發揮深受長官肯定的創意，以「酥胡」來抒發沒有中華民國「贅字」的快感，但國人只覺可悲，毫無酥胡之感。

台灣駐索馬利蘭代表處18日正式掛牌，但外交部小編卻在官方臉書寫道「這塊牌子就寫台灣沒有多餘贅字（酥胡～）」，遭網友洗版灌爆質問「難道中華民國是贅字嗎？」「外交部對外代表的是國家，怎能如此兒戲？」對此，外交部發言人似乎還沾沾自喜回應，「我們尊重且肯定小編的創意」。

無論小編是否原創、體察上意或是被交辦，他們的作為有脈絡可循，保證政治正確。就在1個月前，外交部臉書大頭貼才以英文縮寫MOFA TAIWAN，偷渡「台灣外交部」，取代中華民國外交部的中、英文正式名稱。小編的創意反映的是長官處心積慮的企圖，只是酥胡用於莊嚴的國名實在過於輕佻。

索馬利蘭迄今沒有得到任何國家承認，也非任何國際組織會員，民進黨政府卻迫不及待與索馬利蘭建立官方關係，互設代表處，凸顯的正是台灣陷入外交僵局，已到了病急亂投醫，在斷交7國後，只能拿索馬利蘭充數，但卻自嗨是重大外交成就。

民進黨最感得意的是以「台灣」名義在索馬利蘭設立代表處，凸顯台灣的主體性，這是外交部酥胡的真正原因。但這絕非創舉，更非突破，反而暴露了過去4年多，除了空前斷交紀錄外，台灣在無邦交國中以「中華民國」及「台灣」為名稱的代表處或辦事處，都被迫更改為「台北」。外交部終於索馬利蘭找到「突破口」，但除了搞搞大內宣，實在沒什麼意義。

民進黨執政標榜「踏實外交」，但強烈意識形態經常駕凌政治現實及外交專業，忽視台灣真正利益所在，反而限縮了台灣的國際空間。外交部表示，與索馬利蘭互設代表處，主要在推動與非洲國家的合作關係，拓展在東部非洲布局，但實際作為卻是在非洲54個國家以外，鎖定不具國家地位、只是政治實體的索馬利蘭，如此外交布局實在令人搖頭。

根據外交部的政策指引，參與國際活動的優先名稱是正式國名—中華民國，駐索馬利蘭代表處卻棄「中華民國」不用，也不考慮「中華民國（台灣）」，卻選擇退而求其次的「台灣」代表處，顯現了外交決策官員渴望擺脫中華民國的心態，小編的創意「剛好而已」。

索馬利蘭設代表處到底有何外交意義或成效，仍不明朗，明顯立即效應卻是堅持索馬利蘭為其領土一部分的索馬利亞外交部已發表嚴正聲明，譴責台灣侵犯索馬利亞主權及領土完整，並呼籲台灣停止在索馬利亞任何領土進行這種被誤導的投機行為。

中共的打壓與孤立固然是台灣對外關係最大障礙，但中華民國外交部要以台灣取代中華民國，使台灣的外交失去重心與正確方向，索馬利蘭設處未見其利先見其弊，對開展東非地區關係已造成負面效應。

外交部臉書小編的創意不是靈光乍現，而是冰山一角，反映出更深層結構性的問題，僵硬意識形態掛帥的外交只會使台灣更形孤立、邊緣化。

（作者為資深媒體人）