被某些人認為是「愛奇藝條款」的《在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表》，已由經濟部正式發出預告，對象當然不只愛奇藝，而是代理或經銷中國大陸的OTT及相關商業服務的公司，這些全部納入禁止範圍，將於9月3日正式上路。

一般認為，這是對於所有來自對岸的OTT TV都要採取封殺策略。相較於此，目前全世界對於境外OTT TV通常是採取納管策略，也就是設法納入管理，例如歐盟的政策方向就是就要求境外OTT TV的內容最少要有30%是泛歐盟自製的節目內容。2019年1月，當時擔任NCC主委的詹婷怡也曾公開表示會參考歐盟的機制。

從最新出爐的《在台灣地區從事商業行為禁止事項項目表》來看，顯然對於中國大陸的OTT TV而言，禁止策略已經取代了納管策略。為什麼特別針對中國大陸？歸納來看有3種說法：

第1種是過去常見的說法：兩岸必須對等，如果台灣單方面開放對岸OTT TV，對岸卻不開放台灣的OTT TV前往，明顯不對等，所以不能接受。這也是目前經濟部官員對外表達的理由。

第2種是行政院長蘇貞昌多次強調的說法：對岸的OTT TV等媒體正在針對台灣「入島、入戶、入腦、入心」，因此會卸除台灣內部心防和敵我意識。姑且不論台灣在民主化多年之後，民眾會不會這麼容易被洗腦，最起碼經濟部目前沒有採用這個理由。

第3種是美國政府最近對付TikTok的說法：這些線上平台可能會洩漏使用者的資訊，甚至可能會洩漏官員的資訊，因此從國家安全疑慮的角度來看必須禁止。理論上，不只TikTok，所有線上平台都有這個疑慮，包括微信與OTT TV。只是白宮的這個說法目前在台灣還沒有引起太多呼應，這次也沒有被主管機關列為禁止對岸OTT TV的主要理由。

公民如果對於政府的行政處分有所不服，可以依法依序提起訴願與行政訴訟等救濟策略。這時政府行政處分是否有明確法源，又是否符合比例原則，就會是關鍵所在。以此而論，前述3種禁止對岸OTT TV的說法，雖然第1種可能最沒有新鮮感與宣傳效果，但卻是主管機關最容易舉證的說法。業者如果提出訴願或行政訴訟，政府攻防時或許比較不容易落敗。

然而網路無國界，OTT TV就算在台沒有代理商，一樣可以透過網路招收會員，或是化整為零進入其他平台，屆時更難管理，這也是歐盟要採取納管策略的原因。

要防止觀眾觀看對岸的OTT TV，正本清源之道還是要壯大本土的OTT TV，這是一條充滿挑戰卻不能不走的道路。

（作者為國立台灣藝術大學廣播電視學系教授）