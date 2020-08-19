每26個月的7月分，地球和火星的距離較近，這為火星任務提供一有限時間視窗。今年7月，阿拉伯聯合大公國、中國、美國分別成功於7/20、7/23、7/27發射了重約1.5噸的希望號、5噸的天問一號、5噸的毅力號的火星探測衛星，並都已成功脫離地球軌道進入火星征程。

自1960年蘇聯發射人類首顆火星探測器起，美、俄、歐洲、印度和日本曾將探測器送往火星，成敗近半，且但大多需要美國深空測控網DSN的支撐，目前只有美國和中國具備獨立自主的探測火星技術與實力，2011大陸的火星探測器因所搭乘的俄羅斯火箭未成功升空而終止。

天問一號歷經約7個月飛行將進入火星範圍，在火星引力和地面測控系統控制下進入環火星橢圓軌道，經過2到3月的環繞飛行，將降落在火星的烏托邦平原 (1976美國海盜2號也在該地著陸)，然後將減速落入火星大氣層，進入所謂的「死亡7分鐘」時間，火星距離地球超過3.5億公里，地面站與火星探測器之間的通信有20分鐘時間延遲。所以著陸過程只能由天問一號自備的著陸程式自動完成。

天問一號預計2021年2月到達火星，搭載了一個火星巡視器、一個著陸器和一個火星車，集環繞、著陸和釋放巡視器三大任務於一次發射，這是人類首次以「繞、落、巡」的方式在太陽系內開展行星任務，引起國際關注。

巡視器以距火星地表265公里和12000公里的極地橢圓軌道繞巡火星，巡視器本身有7種科學儀器。火星巡視器收集火星車上的以及巡視器本身的探測數據圖像，傳回地球，將對火星形態、地質學、礦物學、空間環境、土壤和水冰分布等進行較全面的研究。

發射天問一號、毅力號、希望號，分別使用了長征5B、阿特拉斯V541以及美國Delta-4技術轉移日本的H-2運載火箭。運載火箭的推力須視其搭載衛星重量的地球軌道高低而論。但總的來說，長征5B應該是世界目前在役推力最強且最環保的，看來比美國推力最強的Delta-4稍強，此外中、美分別正在開發可運送40噸級衛星到深空的長征9號與NASA SLS新型運載火箭，SLS已在靜試車階段。

中、美兩國獨力自主的深空探索，正是兩國實力的體現。

（作者為太空工程師）