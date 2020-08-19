3年前的8月15日下午台灣大規模無預警停電，市區許多路口紅綠燈號誌異常，交通大亂；Gogoro電動機車全台有90個站點停止服務，連人力踩行前進的YouBike也遭池魚之殃，因停電無法提供借車服務。蔡英文選前的口號「不跳電、不限電」瞬間跳票，經濟部部長李世光、中油公司董事長陳金德第二天去職。

2017年賴清德院長在立法院重申蔡英文總統的能源願景：「2025達成非核家園，發電占比為再生能源20%，燃煤30%，天燃氣50%」。2018年春天，賴清德推深澳燃煤發電廠、環保署副署長詹順貴為了蔡政府，不惜背棄環保律師的初衷，幫深澳電廠案環評強渡關山，遭環團圍剿。半年多之後，為了年底地方選舉考量，賴揆又廢深澳案，改推桃園觀塘天燃氣接收站，詹副署長在「限期通過環評」的要求下，忍無可忍，辭職跳船以明志。兩年前的「觀塘換深澳」演出「為了非核家園，活埋桃園藻礁」的一場選舉變色劇。

台灣的水力發電與陸域風力發電都已接近飽和，民進黨政府只好用力於太陽光能發電，埤塘加蓋，濕地種電，舉目都是太陽能板。民進黨更寄望於離岸風力發電。2017年經濟部提出來的美好願景是：2020年太陽光電81億度，離岸風力發電19億度，再四個月，就是驗收的時刻了！我們會達標嗎？不知道！我們也不應該唱衰，那就先看一下2019年的實積吧：去年光電40億度，所以，今年要增加一倍（41億度）才能兌現；離岸風力去年0度，今年預計3.6億度，至少跳票15億度。

再生能源既然上不來，3年來台灣又沒缺電，靠的是什麼呢？唉呀！原來是靠燃煤燒氣，拿2019年的發電量與2015年馬英九執政時相比，這4年來，燃煤增加93億度，天燃氣發電增加121億度。再生能源增加的47億度，約略補足核能減少的43億度。民進黨的能源績效如下：發展綠能，換下核能；大燒煤與天然氣，火力全開，全民「用肺換電」。

規畫提出這些美好願景的前行政院長當了副總統，前經濟部長沈榮津高升行政院副院長，前能源局長林全能擢升經濟部常務次長，果然「有夢最美，希望相隨」！敢吹牛的人有福了，加官進爵了。

這三位高官都還居高位，想必使命必達。答應過的2025年願景是這樣的：太陽光電250億度，離岸風力111億度，也就是說，往後5年間太陽能發電要增加5倍，離岸風電要增加30倍。做得到嗎？做不到會「提頭來見」嗎？不可能！繼續核能發電？那太沒面子了！怎麼辦？「船到橋頭自然直」，默不作聲，繼續燒煤燒氣就是了！全民繼續以肺換電，吸飽吸滿，死而後已。難怪民進黨政府要搞一些政治限電、經濟限電、天災限電等莫名其妙的措施。

宋朝鄧綰說：「笑罵由他笑罵，好官我自為之」；老子曰：「聖人不仁，以百姓為芻狗。」但願民進黨不要學那老一套。

（作者為行政院環保署前署長）