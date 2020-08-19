無論你喜歡或不喜歡柯文哲，這都是台灣政治史上一個不可抹滅的重要名字。2014年創造歷史，當選台北市長；2017年世大運，創下極高人氣。雖說2018年只以3000多票勝出丁守中連任，但2020年民眾黨也順利當選4席不分區立委，穩居第三大黨。

但依據TVBS4月分做的民調，柯文哲在台北市民心中滿意度僅38%，不滿意度35%，不滿意度直逼滿意度。而在2020《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查裡，柯文哲也僅拿到3.5顆星，是六都市長最差。更慘的是民眾黨派出的高市長補選提名人吳益政，竟只拿4.06%選票，柯文哲行情受重挫。

不可諱言，柯文哲仍保有其基本的政治實力，但距離數年前被當神拜的盛況，已然天壤之別，究竟這背後是什麼原因？他還有無機會再紅起來？本文在這裡分析幾個柯文哲人氣下滑原因：

一、形象從「率真素人」變成「權謀政客」：這一點對柯文哲最為致命，他一路走來，失言與錯誤決策極多，但最初的幾年都能安然度過，為何？因為那時候的他被當成是政治素人，代表老百姓看世界最最直觀的思維，「搞這些政商利益集團，有何不可？」、「搞錯了就改，有何不可？」柯文哲成功把他自己與政商利益集團分成了兩邊，柯這一邊是素樸、有什麼說什麼的改革者，於是無論如何失言，如何變來變去，都不容易傷到他。

但現在局面卻不同了，時間拉長，大家發現素人頗愛說謊，且不斷反覆，一切看風向，偏偏網路時代凡走過必留下痕跡。比方最近柯說「洪仲丘的死因是中暑」，就被挖到2014年的柯高喊「洪仲丘被集體霸凌虐死，像一群人打哭嚎的狗」；2014年社會氛圍大反中，柯就說要把民主送過去中國，2018年人民沒那麼反中了，就酸蔡英文的中國政策是「實力不夠，大小聲會被笑」。人民以為選了個素人，卻發現選到的人比所有政客都政客，人氣焉能不掉？

二、給人「長不大」之感：人民在政治人物不同階段的生涯，有不同的要求。這與職場很類似，當你還是新人時，只要你態度感覺像是有在上進的菜鳥，主管比較能允許你犯錯。但當入職久了，就會開始要求你拿出成績，給人穩重幹練感。柯文哲有嗎？他多久沒有在「市長本業」上有表現了？請問市民，記得他當市長超過5年半，有什麼建樹？每次看到柯的新聞出現，要嘛是回應民眾黨的事，要嘛就是在酸人，看在民眾眼裡，只會覺得這個人「長不大」，根本無法為社會創造什麼真正的貢獻。

三、社會主要矛盾改變，超越藍綠不再得到大眾共鳴：柯文哲剛出道的前幾年，靠著「超越藍綠牌」，得到了許多渴望國家有改變的年輕族群共鳴。但誰叫民進黨2018年實在倒得太快，那時的人民不要超越藍綠了，只要能剷除綠就好！等到了2019氣氛又大變，人民變成只要反中保台就好，活生生的把柯文哲致力於兩岸關係，搞雙城論壇這件事，從優勢變成劣勢。

四、民眾黨缺乏人才：聽到民眾黨這個詞，絕大多數人想到的不是問政成績，而是一大堆亂七八糟的內鬥醜事。從蔡宜芳與張益贍上摩鐵，到「6年柯P隨行攝影金牌霖控民眾黨霸凌：竟拿最低薪羞辱我」，到不分區立委蔡壁如在群組怒飆發言人都死光了，7月14日更在立法院演出上午響應藍委占領議場，下午譴責國民黨癱瘓議事的詭異表現，這個黨根本找不到任何一個可以讓人嘉許的問政表現，也是讓柯文哲嚴重扣分的因素。

五、政治判斷不及格：單憑前四點，也不致於導致高市長補選得票率僅4.06%的慘劇。民眾黨在這次高雄市長補選，其實可以不推候選人的。不推，就不會有「慘敗」這種事。儘管國民黨再弱，你推一個高雄市全市知名度低的議員，本就很難引起大眾投票的意願。這與2020年不分區立委選舉不同（該次選舉民眾黨拿8.51%），選不分區大家知道我投下的每一張政黨票都能換到席次，但市長是勝者全拿，你推一個穩不會勝的，自然很多人懶得投。再加上自己不若國民兩黨有完善的基層組織與地方議員，於是落得得票率腰斬的下場。

展望未來，柯文哲還有無機會再起？當然有機會。現在政治局勢瞬息萬變，說不定又會出現對柯有利的熱帶氣旋。但如果解決不了上述五個缺失，那麼熱帶氣旋的結果可能只是短暫的天空翱翔，之後就重摔下來非死即傷了。(作者為網路媒體工作者)