美國新冠疫情仍無法得到有效控制，但白宮和國會依然全力防堵大陸在全球的發展。繼打「台灣牌」後，日前美國國會兩黨議員又聯手推動《提升美洲國家競爭力、透明度和安全法》，加強與拉美國家多面向的合作關係，好壓制中國在該地區的影響力。然而，該法案除了充滿著「門羅主義」的霸權心態之外，也暴露出美國長期忽略拉美的政策。

該法案通篇累牘的對象是中共，不是拉美。在經濟上，藉由《海外反腐敗法》遏止陸資企業的惡意商業行為，增加限制外資在拉美投資的法令，主要針對的項目是大陸的數位科技，和網際網路的基建技術，目的在於禁止大陸的5G技術在拉美扎根，美國駐巴西大使查普曼甚至在7月底時，公開警告巴西不得使用華為的5G系統。問題是，去年華為在巴西投資8億美元建立新廠房，拉美超過24個國家使用華為的系統，美國恐難如願。

中共運用多層面的文化交流，例如人員交換，大規模的文化活動，教育專案，成立媒體企業和全球資訊傳遞，以形塑公眾對中國的友好輿論和觀感，引發美國疑慮大陸銳實力已深化拉美社會，所以在法案中明定要發展與拉美的教育及文化交流，加以反制，但中共在拉美已有39所孔子學院、19所孔子學堂，美國不易追趕。

整個法案最明確具體的措施是，美國國際開發金融公司（USIDFC）35%的預算在未來10年間會用在拉美的建設上，其餘尚有總計4000萬美元用於其他項目上，但是這些經費難與北京相比。美國國際開發金融公司每年的預算是600億美元，10年可用在拉美的總金額為210億美元，反觀中共去年在拉美的貸款額度是110億美元，相較之下美國的預算是杯水車薪。

英國《金融時報》和美國CNN近日分別報導，中美兩國在新冠疫情中對拉美不同的對待方式，使得拉美遠離美國，其主要原因在於美國因政策錯誤成為疫情重災區，導致醫療用品短缺，不惜毀約，將已出口至拉美的物資強行押回美國。與此同時，不論中國是否為確保形象，仍大量輸出醫療援助，且仍在持續中。美國對拉美有天時、地利之便，卻因自利與長期忽視，例如美國在智利和巴拿馬等8個國家未派大使，給予大陸深耕的機會，如今回防拉美，必須真心且加大力度才有可能。

（作者為致理科技大學副教授）