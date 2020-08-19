在疫情蔓延之際，陳時中以非公衛專業之身，因其適巧為衛福部部長，故夤緣得掌全台疫情指揮官之職；因有其他公衛專業學者的籌畫、定計，台灣疫情得以掌控在相對安全的局勢中。這本是眾志成城、齊心協力所獲致的成果，而陳時中乃大剌剌地攘為己功，在眾媒體吹捧之下，更儼然自以為是「金剛不壞」之神，志得意滿，四處招搖作秀。觀其所為，不過於疫情緊繃之際，逐日親身召開記者會，照本宣科，稍有「苦勞」之外，其他相關防疫工作，盡皆以「政治」為優先考量，諸多舉措，荒腔走板，從「口罩之亂」開始，「小明失歸」、「陸生禁入」、「不做普篩」、「醫療便宜」等，無不是希旨逢迎，作了最惡劣的「政治防疫」負面示範。

而今更驚聞，在台灣疑有「無症狀感染」之虞時，彰化縣衛生局稟持護衛全民健康的本職，積極追查，而檢驗出一名自美返台的10餘歲男童確診，此實為彰化縣防疫不漏滴水的傑出表現，理當加以褒揚，並更進一步中央、地方通力合作，以最迅速、嚴肅的態度，作出更密實的防疫措施；豈料通報之後，陳時中為掩蓋疫情，維持「防疫第一」的假象，竟逆向操作，親自下令政風處調查勞苦功高的彰化縣衛生局長，掩耳盜鈴、粉飾太平，就是怕「防疫神話」的假象被戳破；視防疫為無物，如此的衛福部長，真的可以休矣！

自疫情萌發以來，民進黨的防疫，盡是空騰口說，除了政治考量外，還是政治考量，根本未真正為台灣百姓生命安危為念，台灣口罩奇缺，百姓還得排隊領取，卻可以大慷國人之慨，以外交的名目，將數以百萬計的維生口罩，致贈所謂的友邦；明知外人入境，明定須隔離14天，而美、日等外客蒞臨，居然就可以破例優容，置百姓於危懼之中。

民進黨假防疫之名，趁火打劫，肆行其「仇中、媚美、親日」的政治企圖，大張旗鼓地作其虛誇的內、外宣，將陳時中高捧為「防疫之神」，而陳時中何德何能？竟妄自尊大起來，攘功竊位，莫此為甚。此番彰化衛生局事件，有功不賞，反而先追究罪責，豈非正是深恐假象戳穿，將原形畢露？此與大陸歸罪於「吹哨者」李文亮諸人，有何兩樣？如今台灣幾已成為疫情輸出國，陳時中的粉飾太平沒有責任嗎？

其實不獨陳時中如此，蘇貞昌對揭發「三倍券」有偽造之虞的地方議員，竟也認為其為檢調偵辦調查為「剛好而已」，無非都顯露出其執政的虛驕與傲慢。莫非在民進黨致政之下，全台皆海晏河清、欣欣向榮，絕對不容許有任何的瑕疵存在？古代周厲王「止謗」，人民只能「道路以目」；今日民進黨「禁言」，莫非百姓也只能箝口撟舌，任其「無腸」橫行？

陳時中可以休矣，民進黨也可以休矣，防民之口，甚於防川，還是收斂一點吧！

（作者為台灣師範大學教授）