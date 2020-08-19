近日，綠色陣營的圍標聚斂和政治人物的權錢交易，震驚朝野各界。民眾警覺到：一黨獨霸不正是專制與貪腐的溫床？絕對的權力終將帶來絕對的腐化。但蔡英文的保證卻是：放心，民進黨就是不一樣。不旋踵間，總統府秘書長蘇嘉全因侄兒涉案而辭職了，文化總會秘書長也立即請辭待命。

民進黨真的不一樣？過去30年間，從東歐、東亞到拉丁美洲，許多國家開展了民主化與市場化改革，一個個執政黨輪番上台、下台、解組、重整，但對改革的承諾卻難以實現。許多新興民主國家裡，善治、提高政府質量和強化國家能力，並未隨民主選舉而同步落實，民主化的改革大業最終卻走向挫敗！

為什麼會這樣？胡佛研究所研究員戴蒙德在《民主期刊》（2007）專文中指出：在這些民主化地區，民主選舉充斥著「腐敗、賄賂、不公與權力濫用」，導致惡政反向妨礙著發展。台灣過去30年的民主選舉，弊案叢生、傷痕累累，當然也非例外。

以「歷史終結論」聞名的福山在近著《政治秩序和政治衰落》（2014）一書中，修正了他早年對自由民主的樂觀期待。他指出，自由民主政體或許必須被某種更好的制度所取代；民主本身面臨了太多相互衝突的要求，從而侵蝕了政府施展權威的能力。福山修正後的新論點是：政治秩序良好的社會需要三項構成要素，即強而有力的國家、法治和民主問責。上述三者缺一不可，重要的是要把優先次序擺對，民主並不是第一位，強而有力的國家和有效率的政府，顯然更為重要。

瑞典學者霍姆博格與羅斯坦也在《好政府》（2012）一書中指出，對於所有穩定的民主政體來說，「國家能力的提升是建立代議制民主的先行條件」；「自由與公平的選舉以及代議制民主，並不能保證改善人民生存的經濟和社會條件」。即使富裕如美國，面對當前疫情，民主體制嚴重失能，人民生計困頓，失業率居高不下，證明了國家能力明顯不足。

基於此，政治質量的提升和善治的實踐在很大程度上取代了「華盛頓共識」。此一以美國為中心的共識認為，經濟增長可以通過大規模的鬆綁、取消市場管制、削減公共開支，以及推動私有化改革來實現。但事實卻證明它失效了！

在東歐，由美歐國家積極推動的「休克療法」實施結果顯示，由於它並未充分重視「詐欺、反競爭和其他壟斷行為」造成的惡果，最後結局卻是一塌糊塗。不但造成了民眾對改革方案強烈不滿，還造成俄羅斯等國嚴重的貧富落差和持續的經濟蕭條。至於台灣當前出現的各種圍標、壟斷、以權謀私、裙帶利益和朋黨自肥等現象，不也正是「假改革之名」帶來的惡政與腐化？

基於此，《好政府》一書明白指出：「世界各國公民對政府的評價中，綜合性治理，包括法治、控制腐敗和政府效率具有重大甚至是首要的意義。」比起「民主權利和福利保障」這兩項指標，藉綜合治理能力控制腐敗、提高政府效率，顯然更為重要。

質言之，善治、提高政府質量和強化國家能力，而不是在民選勝利之後大權獨攬、威行專政、讓徒子徒孫通吃全拿，這才是政治改革的重中之重。基於此，強化司法權的獨立自主和監察權的有效箝制，進一步維護法治權威、緩和政治危機、管控社會衝突、有效整飭官箴，並強化政府績效，以建立可靠的廉政機制。這才是對抗一黨獨霸與權力腐朽的關鍵。