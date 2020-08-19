中央流行疫情指揮中心19日連續接獲上海、越南、寮國通報各有1人自台灣入境各該地新冠肺炎陽性個案。

台灣向外輸出的確診病例數已高達8例，傷害台灣的防疫聲譽、造成國際對台灣防疫成效的質疑。很可能會引發國際對台灣出境旅客採取進一步的管控，甚至封鎖。問題非常嚴重，民進黨政府絕不能輕忽。

另一方面，彰化衛生局因主動對自美返國、居家檢疫的少年進行檢測，結果為陽性。不料，疫情指揮官陳時中竟表示，要請政風單位調查彰化衛生局的採檢作業是否合於流程。

地方超前部署、替中央疫情指揮中心找到確診者，何錯之有？陳時中居然要查辦，簡直荒唐！此外，彰化衛生局和台大公衛學院合作進行「萬人血清檢測」，目前初步檢驗結果發現，部分非確診者的受檢人血液抗體呈陽性反應，顯示曾染新冠肺炎。這證明了中央防疫確實有漏洞，指揮中心感謝都來不及了，陳時中卻冷嘲熱諷，打擊第一線的防疫士氣。難道他的面子比民眾健康安全更重要嗎？

試想，如果指揮中心願意採納眾多公衛專家的建議，及早展開入境普篩，地方縣市的衛生單位又何必自行檢測？甚至如果台灣可以進行更大範圍的普篩，也可在一定程度上防堵輸出個案。如今台灣成了病例輸出國，丟人現眼且引發民眾更大的恐慌。市面上的口罩再次缺貨，難道陳時中看不出民眾有多麼不放心嗎？

4月間磐石艦爆發群聚感染，時任高雄市長的韓國瑜表示，要對高雄的醫護進行普篩時，陳時中也是全力反對。如今看來，不普篩才造成今天台灣成為疫情輸出國的後果。

這樣顢頇霸道且如鴕鳥般的指揮官，陳時中還要戀棧嗎？