描述抗日重要戰役、由管虎執導的電影《八佰》，近期在大陸上映，引起廣泛討論；同樣的故事，台灣曾在1975年由丁善璽導演，柯俊雄、林青霞主演，推出《八百壯士》，在風雨飄搖的年代，凝聚向心。

《八佰》演的就是八百壯士死守上海四行倉庫的故事，台灣民眾熟悉的是柯俊雄所演的謝晉元團長，以及林青霞所飾演冒死送國旗進倉庫的熱血少女楊惠敏。但這場戰役畢竟發生在國民政府主政時期，《八佰》是否如實呈現青天白日旗與中華民國國徽？是否唱黃埔軍校的校歌？事前特別令人關注。不過目前看來，卻有更多人對這部電影改編愛爾蘭民謠《Danny Boy》作為主題曲有意見。

四行倉庫位於上海靜安區南部，蘇州河北岸，建於1931年，是當年閘北一帶占地最廣的一處建築，1937年中日開戰，日軍本圖速戰速決，喊出「三月亡華」的口號，8月松滬戰役卻與國軍陷入拉鋸戰，速戰之夢破碎，10月更發生四行倉庫保衛戰，「八百壯士」堅守陣地，最終雖功敗垂成，卻鼓舞了全中國抗日的決心。

丁善璽版本的《八百壯士》，主線擺在國軍88師524團團長謝晉元，帶領號稱「八百壯士」的480名青年官兵，固守四行倉庫；另一線則為女童軍楊惠敏將一面12尺長的中華民國國旗裹在身上，冒著炮火自租界出發，勇渡蘇州河，將國旗安然送抵倉庫。熱血情節，賺人熱淚。

管虎版的《八佰》，則著重還原現場，使觀眾對戰爭產生感同身受的既視感，寫實，殘酷，且殘忍；另一方面則是聚焦隔著蘇州河的租界，當時中外媒體在此隔岸觀火，一片歌舞昇平、紙醉金迷，對比戰場的血肉橫飛與斷垣殘壁，特別顯得荒謬。

荒謬的當然不只這些，鎮守的官兵只有480而稱八百，是膨風壯膽虛張聲勢，還是華人向來浮報數字積弊成習，已不重要。以寡擊眾，延長戰線，鼓舞士氣，卻是事實。

有趣的是，同樣是回顧歷史，民國建國百年時，對岸拍攝了《十月圍城》，台灣卻繳了白卷；對日抗戰七十年，關鍵的「八百壯士死守四行倉庫」，同樣由對岸搶先詮釋。在影視傳播的影響力無遠弗屆的今日，對於歷史話語權的掌握，對岸的企圖心顯然強力許多。反觀台灣的中華民國也好，國民黨也好，對於創黨的苦力孤詣，乃至在抗日戰爭對全中國的貢獻，似乎愈來愈欠缺說好一個感人故事的能力，甚至形同放棄。

姑且不論《八佰》是對岸借此為中美對抗的屈居下風找慰藉，還是對台灣的統戰，「八百壯士」的以寡擊眾、永不放棄的精神，擺在現今，依舊充滿啟發，而且鼓舞人心。當年的八百壯士到底守住了什麼？值得深省。