隨著兩岸經濟合作架構協議（ECFA） 已在今年6月29日屆滿10年約定期限，是否會被終止的問題再度成為兩岸經貿發展的觀察重點。

陸委會在今年3月的國安會報中預判，大陸可能以停止ECFA窒息台灣經濟。牛津經濟研究院發表《冠狀病毒對亞太經濟衝擊》報告亦指出，若ECFA在9月未獲展延，台灣經濟將陷入非常危機狀態。

面對ECFA續存問題，曾經極力反對和善於「抹紅對手」的民進黨，到底當時是根據什麼反對ECFA，現在的蔡政府又是如何希望ECFA續存？陷入困境的兩岸關係未來將何去何從？

從毒藥到不可或缺

2010年時任民進黨主席蔡英文痛批ECFA為「糖衣毒藥」，只圖利大財團，將使台灣喪失主權，未來若當選總統，將推動廢止ECFA的公投。如今蔡英文總統已執政4年並取得連任，卻從未有廢止ECFA動作。

雖然民進黨當初百般批判、甚至抹紅ECFA，執政後卻態度丕變，政府相關官員都承認此協議對台灣經濟發展的正面作用，並表示希望不要中止。

據統計，去年台灣對大陸的淨出口折合台幣超過2.2兆元。

陸委會主委陳明通今年3月在立法院坦承「 ECFA整體而言對台灣有益，希望早收清單的部分，政治歸政治、經濟歸經濟，不希望對岸停掉。」前國發會主委陳美伶先前受立委詢問時也直言，ECFA若未能繼續對台灣經濟「當然會有影響」；經濟部次長林全能表示「如果發生最壞狀況，500多項早收清單的產業就會受影響，不願意見到ECFA中止。」

連當年稱「馬政府畫大餅，人民看得到吃不到」的台南市長黃偉哲時至今日也說，「ECFA每年為台灣節省新台幣600億元的關稅，如果真的終止協議，政府應該思考如何把這個洞補起來。」

然而，今天的民進黨政府既肯定ECFA的貢獻，卻依然反對協議的政治基礎「九二共識」，如此矛盾的言行不僅充分顯現反對ECFA只不過是民進黨操弄選舉和欺騙民眾的伎倆，還恐怕會造成更大的兩岸困境。

民進黨不得不髮夾彎

協議中尤其值得注意的，是關於大陸給予台灣539項工農產品初期免關稅的「早收清單」。根據國貿局的資料，從2011年起至今年3月台灣出口到大陸早收清單貨物總計減免關稅達68.03億美元，大幅降低廠商的關稅成本。

台灣服務貿易業因此早收清單也收益豐碩。至今年2月金管會已核准16家台灣銀行在大陸設立分行及子行，另核准4家投信事業赴大陸參股設立基金管理公司並已營業、8家證券商赴大陸設立11處辦事處，也核准了12件保險公司及2家保經代公司赴大陸參股投資，其他還有證券期貨、保險及諸多相關服務業。

民進黨不僅對兩岸矛盾的惡化提不出具體改善方針，似乎還充滿不切實際的幻想，認為與大陸經貿往來的漏洞可以被新南向和依舊「霧裡看花」的台美貿易協定所取代。須認清，台灣中小企業早已和大陸建立起整套完善的產銷系統，甚至很多工業零組件的最大生產地就在大陸，想要重新調整、轉移兩岸的產業關係結構何為易事？誠如前海基會董事長洪奇昌近日受訪時所言，即便在新冠疫情肆虐下，相比新南向政策，兩岸經貿結構更是穩健發展。

兩岸之間經貿往來的重要性，不是新南向政策或與美國等國家簽訂自由貿易協議（FTA）所能夠取代，更不是兩者只能擇其一的邏輯。若想在兩岸經貿往來中保證台灣方面的優勢，關鍵在設法提高我們自己在相關產業的實力和創造更吸引人才的環境。所謂「真金不怕火煉」，「開大門，走大路」方能展現台灣經貿和民主制度的信心。

應盡速通過《兩岸協議監督條例》

民進黨政府應該儘速通過《兩岸協議監督條例》，努力完成ECFA後續制度化的相關工作。洽簽ECFA的目的是推進兩岸經貿關係正常化，並且可以避免台灣在區域經濟整合體系中被邊緣化，此乃務實之舉，絕非所謂「賣台舔中」。

由於兩岸關係的政治特殊性，當初才有九二共識作為彼此交流的政治基礎，既然民進黨如今選擇了拋棄，政府有責任研擬並提出可以替代九二共識的方案，即雙方都能夠接受且效力不亞於九二共識的交流基礎。意識形態不同不能成為阻礙兩岸經貿發展的藉口，掩耳盜鈴更不是一個負責任的政府應有的態度。

（作者羅泰瑞為美國雪城大學學士、國民黨革命實踐研究院171期學員）