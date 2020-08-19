快評》彰化篩出無症確診遭查辦 蔡明忠：我是醫生我不能接受 22:202020/08/19 言論 中天新聞 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 彰化篩出無症確診遭查辦 蔡明忠:我是醫生我不能接受 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彰化篩出無症確診遭查辦 蔡明忠:我是醫生我不能接受 彰化篩出無症確診遭查辦 蔡明忠:我是醫生我不能接受 #篩出 #無症 #確診 #查辦 #蔡明忠 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化衛生局揪出無症狀病例被查辦 醫師公會：政策淪為一言堂 10:112020/08/19 生活 派政風查彰化衛生局 陳時中揭原因：怕噴政治口水 14:572020/08/19 生活 疫情中心令政風查辦彰化 國民黨轟：見笑轉生氣 10:532020/08/19 政治 聲援彰化衛生局篩檢居家檢疫者 侯友宜：肯定積極負責 09:122020/08/19 政治 快評》陳時中見笑轉生氣 18:292020/08/19 短評 從台出境者確診爆不停！指揮中心宣布擴大篩檢 櫃姐外送員都入列 19:192020/08/19 生活 衛福部下令查彰化衛生局 蔡壁如諷：防疫神話被戳破惱羞成怒 13:362020/08/19 政治 彰化採檢無症狀入境者已4個月 葉彥伯：依標準中央看得到 14:262020/08/19 生活 彰化衛生局遭調查 鄭文燦：沒有追究責任的問題 17:132020/08/19 政治 蔡明忠聲援彰化衛生局 公開信質疑陳時中 09:412020/08/19 政治 言論熱門新聞 中時社論》不能還活在武漢之亂記憶中 - 中時社論 - 言論 王任賢》陳時中甩鍋甩到自己 - 觀點 - 言論 邵宗海》不開第一槍 就和平了嗎？ - 觀點 - 言論 快評》疫情輸出國之恥 - 短評 - 言論 旺報社評》兩岸融合發展納入十四五規畫 - 旺報社評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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