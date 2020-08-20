無色覺醒》王丰：美中新冷戰白熱化？俄國核戰略硬表態？（圖／美聯社）

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第700集播出，由歷史作家王丰先生主講，綜合評論理性分析：「美中新冷戰白熱化？俄國核戰略硬表態？」

全球三大核武國家，美中俄外交關係糾結，全球是否回到1950到1980年代，核武器發展制衡時代。近期俄羅斯國家公布最新「俄聯邦核遏制領域國家基本政策」文件中，詳細列出俄國新核武政策，如何使用在反擊或打擊潛在敵人的幾種可能情況。並提及若任何有攻擊俄國領土或盟友的各式導彈飛彈，都會被當作具有攜帶核彈頭之攻擊，因此俄國也會相對使用核武器報復。

如果世界核戰爆發，那勢必是人類地球末日。根據美國國家檔案局（National Archives and Records Administration）解密41份美國政府解密絕密文件，其中包含美國前總統尼克森（Richard Nixon）曾試圖在美國身陷越戰泥沼中，透過動用核武結束越戰。

其實不只有尼克森企圖運用核武解決戰爭僵局。美國前總統杜魯門（Harry Truman）在朝鮮戰爭期間，幾度準備動用原子彈，阻止共產勢力在朝鮮半島的擴張。而前總統艾森豪（Dwight Eisenhower）也發出過類似的威脅訊息。

韓戰期間，美國海軍少將拉洛就曾向美國參謀首長聯席會議主席會建議，擬使用核武阻止中國軍隊進入朝鮮協戰的企圖。所幸當時美國參謀首長聯席會議主席會，並沒有同意，這也恐使核武使用允許權，可能的被下放轉移至軍方。而核武使用決定權，理應只在美國總統權限手裡。

在朝鮮戰爭最危機階段，美國軍方曾建議對中國軍方使用核武「馬克IX和W-19」戰術核武。最終在英國首相邱吉爾（Sir Winston Churchill）和法國總理勒爾內（René Pleven）強烈反對下才停止。

朝鮮戰爭結束後，兩岸對峙的壓力轉移至台灣海峽。中國大陸解放軍分別在1954年及1958年期間砲擊金門，美國又曾評估打算對大陸實施核攻擊。

如此，中國大陸多年壟罩在美國核武可能攻擊的陰影下，直到1964年10月16日，中國第一顆原子彈在新疆「羅布泊」試爆成功，中國解放軍向全世界證明中國大陸已擁有核武後，中國才免除遭敵對國家預設核武攻擊壓力的威脅。

中國大陸解放軍在對「兩彈一星」武器技術工程計畫，陸續取得革命性的進展。2015年12月大陸把「第二砲兵部隊」改名為中國人民解放軍「火箭軍」。中國大陸的「高超音速武器」也取得突破性發展。

美國在2014年1月19日偵測到一枚彈道飛彈運載的「高超音速滑翔飛行器」（HGV）（Hypersonic Glide Vehicle）試射的訊號，並且以代號「WU-14」命名。中國大陸測試「高超音速滑翔飛行器」（HGV）消息，是2014年1月14日由美國「華盛頓自由燈塔」網站首先向外界披露的。隔日，中國國防部證實此一消息。

從2014年到2017年，中國大陸已經七次試射成功。美國外交學者網站判斷，中國大陸成立七十周年國慶閱兵式，首次亮相的「東風-17」極有可能搭載「高超音速滑翔飛行器」（HGV）。中國現代化軍備武器的進步，也讓美國航母未來在太平洋海域航行威脅倍增。

據報導，東風17配備WU-14高超音速飛行器，當導彈發射到導彈頂點時，導彈和火箭分離，下降高度進入大氣層邊緣，彈道近似跳躍滑翔狀態速度10馬赫以上，彈道剖面的曲線就像是在大氣層打水漂，抵達目標地點附近，以超高音速加上地球引力雙重力道，直衝射擊目標地點，摧毀目標。

「超高音速武器」的發想及理論提出，是中國傑出科學家錢學森先生，他的主張被稱為「錢學森彈道」，他認為可能有一種物體，能在極音速持續飛行滑翔，當年還只是構想，如今錢學森彈道已經成為中國解放軍，突破美國飛彈防禦系統的最佳利器。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！