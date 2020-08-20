大陸國家主席習近平日前下令制止餐飲浪費，已引起全大陸各級政府及餐飲行業積極響應；各種相關的反浪費舉措紛呈，對民間餐飲消費行為影響深遠。惟不應忽略的是，反餐飲浪費風氣，難免衝擊大陸內需動能，亦可能給民間帶來糧食危機恐慌、不利物價穩定。其實，是項反浪費，精義並非勒緊腰帶或積糧備荒，而應是在於追求用錢效率、儘量提高消費「性價比」。大陸政府宜以此來啟發民眾，並將此推及所有消費層面；如此亦可促使業者優化供給，而有利於整體經濟升級。

習近平日前指出，大陸餐飲浪費現象讓人怵目驚心及痛心，「誰知盤中飧，粒粒皆辛苦」，有關機關要採取有效舉措，堅決制止餐飲浪費行為，同時要切實培養節約習慣，在全社會營造「浪費可恥，節約為榮」氛圍。習近平同時提到，儘管大陸糧食生產連年豐收，但全社會對糧食安全始終要有危機意識。

這項反餐飲浪費命令發出後，官方和業界都迅速有所呼應；其中民間廣大消費者立即感受到的，是餐飲業者紛紛推出各種反浪費的經營模式，諸如，N減1或減2（10位客人少點1人份或2人份）、光盤行動（要求客人吃光盤中食物）、點餐指導（如勸瘦子或女性莫點大分量的）、宣傳克制（如不再讓媒體報導「大胃王」）等等。

同時，一些地方政府，很快派出督導員糾舉市面餐飲浪費，或設立「曝光台」揭露相關浪費個案。至於嚴格要求公宴節約，及重申禁止官方人員私自挪用公款於吃喝，則是各領域官署刻正普遍對內加緊推動的要務，堪稱為「雷厲風行」。

大陸官與商同步進行反餐飲浪費，有如一場社會運動。如此必會壓縮整體餐飲支出，難免抑制內需增長。因現階段餐飲生意是大陸內需之大宗，其業務量若縮減個一、兩成，內需市場即會有涼意。關於餐飲的重要性，以尚無新冠肺炎疫情衝擊的去年全年數據而言，當年大陸全社會消費品零售總額為41.16兆元（人民幣，下同），其中餐飲業收入為4.67兆元，比重達11.35％，實為內需支柱，也牽涉眾多商民生計。

今年初傳出疫情後，大陸餐飲業即陷入困境，上半年全體業者收入只有1.46兆元，連帶同期全社會消費品零售總額也掉到17.24兆元，皆顯著低於去年全年數額之半。如今再來這場反餐飲浪費運動，使得今年全年大陸餐飲市況及整體內需動能都更不容樂觀；偏偏當前大陸經濟特別需要內需來支撐。

其次，反餐飲浪費之風起雲湧，也容易激化民眾的糧食危機意識，民眾在恐慌心態驅使下，不免搶購、囤積食品，誘導商家趁機抬價，而造成食品價格過度上漲，對整體消費物價安定甚為不利；物價亦是影響內需的重大因素，不宜輕忽。

今年年初以來，大陸消費者物價指數（CPI）延續去年漲勢，即漲幅一直偏高，其中食品價格漲勢更加惹人側目。以今年7月份而言，單月CPI年漲2.7％，是近3個月來的最高位，其中，食品菸酒類價格年漲10.2％，而屬該類的豬肉單項價格，年漲85.7％，無疑是暴漲；惟糧價年漲1.6％，尚稱平穩，但若大陸社會對食品發生恐慌囤積現象，則糧價亦將上浮，更何況，今年年中以來長江流域有洪災，全年大陸糧產（及副食生產）數量不一定有保證，糧政及物價監督機關即應「備戰」。

而面對上述的潛在負面影響，大陸政府在反餐飲浪費之事上，實有必要加以正本清源，並尋求其中的積極成分，以使其對整體經濟「利遠大於弊」。起碼應向民間大力宣導說，反餐飲浪費，不是要求全社會少吃省食，而是期盼民眾「夠吃就好」，千萬不要再如以往般地搞排場，或敞開肚皮大吃大喝、吃喝不完的東西就一丟了之。

大陸政府更可趁此，以更好的消費意識來啟發廣大消費者。譬如，用心說服消費者，要講究用錢效率，「把錢用在刀口上」；另要他們更加注意所消費商品或服務的「性價比」高低，要精挑細選「質量配得上標價」者。

這樣的消費意識，宜從餐飲推廣到所有消費層面，使民眾「吃喝穿用」的供應方廠商，都要面對廣大消費者的合理「普篩」，而必須各自力求提升品質及客觀定價。換言之，此種消費意識可以促進整體經濟及產業轉型升級，值得大陸主政者引用並向全社會推廣之。