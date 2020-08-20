高雄市長補選落幕，外界不關心誰當選，因情勢早底定。倒是邁邁政見發表說的「像極了愛情」，頃刻間爆紅，也成為政府小編常用流行語。但很多人不知，這句話去年先在大陸爆紅，今年才引進台灣。

高雄前市長韓國瑜6月遭罷免，結束528天「短暫的戀情」。陳其邁則自2005年代理高雄市長時，就宣誓要成為民選高雄市長，最後一哩路竟走了15年之久。政見發表會上陳其邁說，「他常被人說在高雄一選再選，一路走來像極了愛情。」但馬上被對手李眉蓁虧，「他說像極愛情，那高雄就是我唯一初戀。」藍委陳玉珍接龍，像極愛情，通常不是真愛。

不管真愛或假愛，兩岸親暱綿密卻是不爭的事實。

像極愛情是去年大陸歌手「隔壁老樊」唱了一首《我曾》，當時網友留下評語：「玩歸玩，鬧歸鬧，曖昧上頭那幾秒，像極了愛情……。」沒想到引發微博、IG等各大網站跟風。台灣一位導演臉書評論後，才引進了台灣。

兩岸影視歌星創作彼此耳濡目染很正常，從早年鄧麗君，到張惠妹；影視創作是早年台灣劇《星星知我心》、《流星花園》影響大陸，到如今陸劇《延禧攻略》、《甄嬛傳》影響台灣。其實道理很簡單，就在於市場接不接受而已。

最近經濟部趕在「OTT專法」未過前，先封殺愛奇藝等串流影音網站，不僅引起爭議也相當不智。試想，連大陸流行語都能成為邁邁的哏，綠委也透過愛奇藝平台看連續劇，綠營電視台更不斷播出陸劇，原因就在市場能接受。經濟部推出如此禁令，除有逆市場潮流外，看起來還真是「像極了仇恨」。