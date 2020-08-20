5月底，老爸「賴」（LINE）給我一支「油管」（YouTube）的視頻。我本來是沒怎麼在意的，老人家嘛，總喜歡賴一些健康養生、寰宇趣聞的資訊，我一般都已讀不回。若我第一印象略感興趣，就點開來加減看看。有些一眼便知沒啥意思，我會毫不猶豫跳過，請它慢走不送。

不過這支視頻的封面圖片有點不一樣，是個黑底白字的五線譜，標題寫著「虎尾國小校歌」，這倒激起了我的好奇心。我是雲林虎尾人，在虎尾出生長大，直到15歲才舉家北遷，童年的記憶和成長的印跡都留在那裡，因此任何有關老家的消息，總能吸引我的注意。

●黑底白字的五線譜

我念的是安慶國小，不是虎尾國小，不過視頻與故鄉有關，我也就好奇地點開老爸的分享。

視頻一開始的照片流讓我覺得熟悉，想起我小時候常到虎尾國小，在徐曉波老師的指導下，跟「虎國」的小朋友一起踢足球，當年我穿進走過的，就是照片裡的老校門、老圓環、以及古早味的紅磚平房。悠揚的鋼琴旋律，引出了不同時期的新校門，接著，音樂慢慢淡出，出現了黑底白字的五線譜。

這首校歌，明顯是在舊式的黑板上用粉筆畫直線、塗音符、寫歌詞而成的，雖然粗糙簡陋，倒也工整清爽，極有可能翻拍自早年的畢業紀念冊。畫面先是局部，鏡頭逐漸推遠，露出整體，右上角的「曾國富」、「徐曉波」，立馬搶走了我的目光。鋼琴前奏聲起，才一眨眼，又露出「曲」、「詞」兩個字，原來虎尾國小校歌是曾國富曲，徐曉波詞。

這非同小可。曾國富是我爸，徐曉波是他數十年的摯友，也是我一輩子的徐老師！虎尾國小的校歌居然是老爸譜的曲，徐老師填的詞，我怎麼都不知道？我按下暫停鍵，馬上賴我爸，問他怎麼從來沒跟我說過。他不久就給我回賴說，1957年他在虎尾國小開始他的教師生涯，一年之後分設中正國小，他奉調中正，徐老師留任，也就是在這共事的一年，他們倆合力創作校歌。他看到視頻，發現60多年前的作品傳唱至今，也覺得意外、驚喜。

●小朋友真摯的歌聲

我回到油管，取消暫停，繼續播放。聽著老爸譜的曲，看著徐老師作的詞，耳邊是簡單的鋼琴伴奏和小朋友真摯的歌聲，第一小節才過，我就已經鼻酸。沒多久，我的眼睛不覺濕潤膨脹，胸口的一股氣往上衝，逐漸蓄積的淚水忍不住，一下就奪眶滾下。淚水模糊了視線，鼻涕也分泌失控，手邊又找不到面紙，只好無奈地隨它去，聽完急衝廁所。我反覆擤了鼻涕，洗了幾把臉，鏡中的自己，已是雙眼紅腫，難以辨認。

我感動，感動得毫無防備。

曲好，老爸的功勞。高低起伏得宜，節奏錯落有致，旋律優美簡潔，曲調容易上口，前一半低調的鋪陳，烘托了後一半高亢的釋放。只要加以適當編曲，放到當今的流行樂壇上，絕對可以成為暢銷單曲。老爸喜歡音樂，自娛自樂幾十年，唱歌、鍵盤、曲笛、洞簫、長笛、黑管、喇叭、吉他、烏克麗麗，都難不倒他，沒想到他居然還會作曲，音樂竟如此動人！

●歌詞內容見山是山

詞好，徐老師的貢獻。「嘉南平原，虎溪流長；綿綿大圳，縱貫四方。吾校虎國，庭園蒼蒼；春風化雨，桃李芬芳。德智體群，四育並長；禮義廉恥，牢記心上。我們是炎黃子孫，一定要為祖國爭光」。60多年前的歌詞，內容見山是山，現在看似保守過時，然而在這個翻轉、取消、見山不是山的年代，我彷彿回到過去，感覺到了見山又是山。兒時尊崇的價值，如今許多人棄之如敝屣，我無奈，喟嘆。

跨越時代、省籍的情誼。1957年，他們相識於虎尾國小，家父是土生土長的虎尾本省人，徐老師是來自上海的外省人，1949年前避難來台，成家立業，落地生根，從此定居在此。他們倆一見如故，相知相惜，即使一年後不在同校服務，各自又幾經搬遷，卻開啟了往後50年綿長的情誼，直到徐老師與世長辭。

童年的我總看到徐老師的身影，彷彿就是一家人。他騎摩托車來我們家串門子，跟我們到我斗南的外婆家作客，不會講閩南語的他，在雞同鴨講的時候只能笑瞇瞇地比手畫腳。他是國小老師，卻熱衷發明，常跟我們分享他解決問題的點子，雖攬獲專利無數，一生還是兩袖清風。

▲電視裡出現上海親人

我印象最深刻的一件事，是有天晚上他紅著眼到我們家，時間點，大約是大陸文革結束後的1977年吧。他在老三台的晚間新聞裡，看到了西方記者進入上海採訪，鏡頭裡居然出現了他上海的鄰居親人，就在熟悉的弄堂屋外刷牙洗漱。我之所以記得這些細節，是我也看到了同一台的電視畫面。那晚他騎車過來，熄了火，門還沒開，就急切地喊著「國富！國富！」，我正想問徐老師是否也看到了新聞裡的上海，他就先跟家父開口了，講出了哽咽，講出了眼淚。

我跟家父說那晚的徐老師，他卻一點印象也沒有，大概是我年紀小記性好吧。

一首虎尾國小的校歌，串起本省、外省的一世情。一支油管的視頻，讓作曲者曾國富、作詞者徐曉波，從校內走向校外，從小鎮走向世界，從過去走向未來。（曾泰元／東吳大學英文系副教授、前系主任）