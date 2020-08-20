彰化縣衛生局從無症狀居家檢疫者中，篩檢出1人確診，給中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中的「防疫英雄」形象重重打了個巴掌。沒料到，陳時中不自我檢討他的防疫政策，反而要求政風單位去查彰化衛生局長。陳時中這種做法有隱瞞國內真實疫情之虞，應予糾舉，同時疫情中心更應該針對入境者實施普篩。

陳時中可能是被他這個「防疫英雄」光環戴昏了頭，搞不清楚他的角色。無論是從哪個角度看，彰化縣衛生局能從高度危險群裡的居家檢疫者篩檢出1名確診者，這不僅是對全國的防疫做出了極大的貢獻，而且也等於是替陳時中的防疫缺失擦屁股。

從防疫視同作戰，不容絲毫疏漏的角度著眼，陳時中應該要對彰化縣衛生局這樣嚴密的防疫作法表達感謝之意，但沒想到陳時中卻把彰化的篩檢視為「找麻煩」，要透過政風單位找彰化縣衛生局長的麻煩，查他水表。

新冠疫情肆虐全球約200多個國家，約有1/3的國家還處在疫情的水深火熱之中，台灣算是受疫情之害最輕的地方之一。這樣的成果和民眾普遍有防疫意識及警覺有關，民眾有防SARS經驗，養成戴口罩的習慣，當然，衛生防疫單位的努力也不容抹滅。

最近幾個月來，連續有6個「台灣輸出病毒」的確診病例，被日本、泰國、馬來西亞、中國大陸及寮國衛生單位驗出，使得台灣的「防疫模範生」、陳時中的「防疫英雄」招牌開始搖搖欲墜。很多人懷疑，台灣島內真的沒有病毒傳播嗎？這樣的「防疫模範生」招牌，是不是因沒有普遍篩檢而勉強打造出來的？

不少專家學者提議，我們應該和美國等其他國家一樣，做全民篩檢，最低限度也應該對國外入境者、有接觸高危險群的社區進行全面篩檢，以確認島內是不是真的「沒有病毒」在傳布，但中央疫情中心不知基於什麼原因，就是鐵了心腸，死都不肯普篩。

但即使「不便於普篩」，中央疫情中心基於防疫職責，也應該匡列出一些最可能帶有病毒的高危險群，進行必要的強制篩檢，以避免這些高危險群帶著病毒進入社區走動。令人欣慰的，中央疫情中心在這方面確實訂了一些規定，也篩檢了不少這樣的高危險群。從這個面向上看，彰化縣衛生局對1名長居美國的回台探親少年實施病毒篩檢，完全合乎中央疫情中心這個篩檢規定。

畢竟美國是新冠疫情大爆發的地區，自美國來台灣的班機曾經同一個班次就驗出好幾個確診病例。彰化縣衛生局只是依據《傳染病防治法》做了他們應該做的，而且事實上也證明是正確的防疫措施，陳時中和行政院事後的作為都該檢討。

然而從最近的諸多案例，為避免台灣成為疫情輸出國，也避免造成國內的社區感染，最急迫的就是對入境者進行普篩。在疫情仍蔓延的此時此刻，搭機來自任何國家的人，不論是台灣人或是外國人，也不管他們有沒有症狀，都屬於高危險的一群。我們當然應該要對這些入境者嚴格採取強制篩檢的行動。

（作者為資深媒體人）