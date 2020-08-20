美國大選將近，想繼任的共和黨川普和想挑戰的民主黨拜登之間的競爭越來越激烈，再加上今年一個突如其來的新冠肺炎，更讓這場足以牽動世界局勢的美國總統大選增添不少變數。

也由於新冠肺炎的疫情仍舊在美國本土肆虐，所以「郵寄投票」就成了美國選民參與11月總統大選的熱門選項。以往除非是在海外工作、駐軍的美國公民會申請郵寄方式的不在籍投票，或是不良於行的選民會選擇郵寄投票；不過今年已經有33個州開放選民採取郵寄投票，其他原本沒有相關規定或是規定更嚴格的州，也在考慮研擬並放寬相關限制，讓選民不出門也能安心投票。不過問題來了，郵寄投票難道不會有「做票」或「買票」的嫌疑嗎？

這也是川普最近強打的論調：郵寄投票有漏洞、會被操弄，所以他個人強烈反對郵寄投票。其實川普的指控並沒有證據可以佐證，而以歷年的郵寄投票結果來看，川普所擔心的情況發生率也很低。只不過郵寄投票因為要先登記、先作業，一般來說會比選民本人親自投票的投票率高，廣泛的通訊投票有利於民主黨。

所以川普才會揚言要凍結美國郵政對於郵寄投票的相關預算，而美國郵政署署長，也是川普頭號支持者的路易斯德喬伊，幾周前甚至宣布因為疫情與諸多原因造成美國郵政的虧損，所以他要推行一連串的郵政縮編改革方案，結果就有可能導致11月總統大選的選票無法如期寄送和回收點算，後來在輿論壓力之下，才終於表示為了不影響總統大選，改革措施在年底前先暫緩。

號稱是「歐洲最後獨裁國家」的白俄羅斯，前兩周剛舉行總統大選，執政將近30年、爭取第6次任期的獨裁總統盧卡申科，以80.1%的得票率宣布連任，但反對派終於忍無可忍，發動了大規模示威抗議，指控盧卡申科做票舞弊。原因很簡單：正常選舉的民主國家不可能出現這麼高的得票率。

根據BBC專題訪問到的專家就說，真的要操作的話，最完美的得票率應該是65%：既有過半數的壓倒性優勢，又不會高得太誇張，可是白俄羅斯是獨裁國家，所以有可能最後做出了80%的超高得票率。可見不管是在民主國家還是獨裁國家，選舉、投票都是一門大學問。

（作者為口譯工作者）