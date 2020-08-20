「時間迴圈」是一種特殊電影類型，主角每次醒來都在同一天的早晨，不斷重複過著同一天，該如何突破困境，往往與主角性格中最脆弱的部分有關；以此設定為前提，發展出愛情片、恐怖片、科幻片，無奇不有。其中1993年比爾墨瑞主演的《今天暫時停止》最經典也最出名；最近的《棕櫚泉不思議》，則用橋段向20多年前的經典致意。

故事一開始，男主角奈爾斯陪女友參加在棕櫚泉舉行的婚禮，旁人西裝筆挺，他卻穿著夏威夷衫，看似不相干路人，在關鍵時刻卻小露身手挽救婚禮危機，還即席發表一篇令人印象深刻的美好賀詞，連目睹女友出軌也毫不介意，一轉身就輕鬆「把」到新娘的姊姊莎拉，一切困難在他眼中都不是問題；直到遇見瘋狂狙擊手對他射箭。這起突如其來的意外，讓莎拉醒來發現自己居然再度回到婚禮當天，氣憤質問，才知奈爾斯早已困在迴圈裡，甚至久到忘記以前的生活。

片頭的完美致詞，其實是《今天暫時停止》片中讓比爾墨瑞突破迴圈的關鍵第一步；但在《棕櫚泉不思議》中，「完美的婚禮致詞」淪為奈爾斯的把妹妙招，再無私也沒路用，逼得兩人必須合作想出解決方案。

這回的「變形」很有趣，從一人傻眼、變成兩人面面相覷，中間就出現了各種可能，這兩個同命鴛鴦可以合作、也可以互相攻擊，但無論如何掙扎，還是得要想辦法面對自己。說實話，這不就像婚姻嗎？編劇把「同一天」概念玩出哲學味道。

每天每天的婚姻生活，經營不好的話，可以乏味到像同一天，看不到彼岸的光！但也可以多用點心思，即使知道永遠都是一樣的起床、吃早餐、度過類似的一天，還是可以活出不同滋味，讓每天睜開雙眼時能有所期待。

好比奈爾斯已經完全放棄改變、他寧可無為而治，反正天長地久都在這一天，富貴如浮雲，活在當下就好，這就是他能想像最好的一天，他願意就這樣過著小確幸日子、順著活下去就好。但莎拉從重複中發現自己打從心底痛恨人生的這一天，逼得她改寫人生劇本，不想再活得亂糟糟。改變或是不改變，都是選擇，也都會帶動後續的決心與行動。

時間迴圈電影之所以有趣，端看編導要如何在同樣套路中想出新意。就像地球上其實沒有新鮮事，每天新聞內容有9成雷同，不是藍綠政爭、就是疫情與車禍，日常生活除了上下班，就是追劇跟打Game，不也是一種不斷重複的黑洞，儘管沒卡在時間迴圈，卻在無意間把365天活得像同一天，想想，豈不有點驚悚？ （作者為作家）