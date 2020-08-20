美國加重制裁華為與其他高科技公司的力道，波及台灣聯發科等高科技公司，除造成美國股市、中概科技股、亞股、台股震盪之外，剛剛結束的北戴河會議，據媒體報導，中國大陸在審慎研判之後決定在電訊產品「去美國化」，並展延在大陸境內建設5G基地台的時程。美國總統川普最近高舉「反中」大旗，連續制裁大陸電訊科技公司，當然是為了連任。但是為何北京決定在電訊科技主動「去美國化」？

川普不斷對華為等大陸電訊業者施壓，主因有三。第一，川普透過對華為等公司施壓大打「反中牌」，有助於拉抬自己的民意支持度。根據CNN公布的民調，一度領先15%的民主黨總統候選人拜登現在僅以50%的支持率領先川普的46%，扣掉4%正負誤差幾乎打成平手。

第二，這次選戰，川普與拜登都自我標榜領導「反中」，並將對手抹黑為「親中」。但是，川普是現任總統，享有行政資源，可以推動實際政策來「反中」。對川普來說，此時不好好打「反中牌」，更待何時？

第三，在這次以「反中」為主軸的選戰中主打「外交牌」與「科技牌」的另一好處就是，不論未來哪個黨執政，川普至少已為美國留下一個「反中」的政治遺產，任何人入主白宮都不可能在短期內輕易改變「反中」政策。

為了因應美國日益升高的科技戰，大陸兩大電信設備商華為與中興通訊已決定加速「去美國化」，排除產品內的美國部分，由於變更產品設計需要時日，因此這兩家設備商已延緩大陸境內建設5G基地台的步調。

在大陸外交部與國防部都主張堅守「戰略定力」並呼籲中美兩國加強溝通對話之際，北京在電訊科技領域做出「去美國化」的決定，的確相當突兀。不過，這樣一個痛苦的決定恐怕也是遲早必須做的決定。

首先，北京研判，11月3日美國大選結束，不論誰入主白宮，美國都將高舉「反中」大旗，貿易衝突容或有利益交換、各取所需的空間，軍事上雙方都知道一旦爆發戰爭的可怕後果而會降溫自制，唯獨在科技領域，不論是川普連任或是拜登上台，打壓大陸科技發展都會是美國的長期政策。

其次，既然美國打壓大陸科技發展是長期政策趨勢，則北京自然會傾向於盡可能不要再依賴美國，形同大陸主動與美國在電訊科技領域「脫勾」。

最後，如果北京決定擺脫對美國的依賴，當然是愈快愈好，以免受制於人。當然，此一決定最大的風險就是，美國一旦發現大陸能在科技領域擺脫對美國的依賴，會不會將矛頭對準金融領域？

（作者為淡江大學外交與國關系榮譽教授）