若要說防疫最重要、卻也最弱勢的幕後英雄，實非基層衛生醫療人員莫屬。網軍與大官在乎的或許是政權與顏面，然而地方與醫界在乎的只不過就是人民與社會的安全而已。一場「政風調查」風暴，猶如一面照妖鏡，讓長期以來中央與地方防疫上權責不對等的關係，完全現形，也凸顯以威權而非專業做決策的謬誤。

國際疫情越燒越烈，許多人因周遭有人發病而返國避風頭，更不乏帶病返國者；1周入境竟高達2萬人。中央有最高決策權，但有沒有負相對責任？有沒有規畫相對的配套？看起來沒有，倒像是中央大方請客，卻丟給地方血汗埋單。

例如，中央無限制接納民眾返國，人數無上限，姑不論醫療支出由誰埋單，對於高風險大量入境，卻不仿照外國要求檢驗報告；防疫措施不收費，然後又說經費不足，除菲律賓外都不檢測！不檢測，把感染狀態不明的人由中央集中管理嗎？沒有！無視檢疫資源夠不夠，一直放人進來，搞到要開放一般旅館混居，政策紊亂無章。

中央開放入境，但人是進入各縣市，一切防疫工作、成敗責任與風險，全由縣市政府、地方衛生醫療體系承擔。檢疫問題多多，各縣市人力與經費卻長期困窘，屈指可數的人力隨時要應付數百至數千位的居家檢疫對象，必須繃緊神經，沒得鬆懈。請問這樣能撐多久？地方血汗，大官有沒有深入了解、心懷感恩？怎麼會是跑去拚觀光，角色錯亂？

入境者有多少未爆彈？沒有檢驗輔助，有如瞎子打仗。地方知道要害怕，所以超前部署。以彰化縣累積的數據估算，僅用最保守的1500分之1（而不採計8月分的高風險數據），每周2萬人入境、居家檢疫2周，正在居家檢疫的人當中，就可能有26位感染者潛藏其中，卻不知道究竟是誰、在哪個縣市、什麼地方，這當然造成縣市與醫療體系防疫上極大的不確定風險與壓力。

檢驗不僅是為預防擴散，成本效益該如何估算？以台灣民眾對疫情的敏感程度、春節與五一已有慘痛經驗，只要出現幾位本土病例，就足以重創消費活動與經濟，損失動輒數億元或更高。而無症狀者難辨識，一旦院內感染，對醫護人員身心鉅創實難估算。大家在擔驚受怕中工作，真的已經非常疲乏及無奈！

《傳染病防治法》明訂中央與地方必須執行流行疫情監視、檢驗、調查。迄今，中央有建立完整疫情流行數據嗎？講不出台灣的總體感染率是多少，也搞不清楚各國入境者當中，哪些國家感染率高、哪些低。如果有公衛專業、有對入境者進行一段時間（例如1周）的隨機抽樣篩檢，不是就有數據了嗎？要不要普篩、要篩哪幾國，其實就清楚了，怎麼會到現在拿不定主意？

防疫，絕不是只靠大官一張嘴，或每天念一念病例就能做好。基層衛生醫療人員扛起最大的防疫責任，勞心勞力，甚至自力救濟、超前部署，怎料到，協助採檢診斷還會被誣指為貪瀆？一次採檢，多少給付？有錢撒觀光，沒錢拚防疫，還要抹黑基層，怎不令人感慨：一神功成萬骨枯啊！防疫指揮官眼中，為什麼就容不下那些為你賣命的無名真英雄？

（作者為前國民健康署署長）