美中緊張關係升溫，雙方不斷在南海與台海武力展示「秀肌肉」，而蔡政府向美國一面倒，立場鮮明加入反中陣營，使得兩岸關係緊張隨之升高。外交部長吳釗燮在5月底接受美媒訪問時，憂心全球忙於新冠肺炎疫情無暇他顧，《香港國安法》下一步就是武統台灣。但中華民意研究協會公布在8月中所進行的民調顯示，台灣有近8成民眾認為中共不可能犯台，與政府的示警與國際主流媒體的憂慮似乎並不同調。

雖然這個調查並未細探民眾為何覺得中共不會犯台的原因，但結果卻不免讓人憂喜參半。第一種可能解釋會認為，民眾相信蔡政府在兩岸問題的處理上最終仍會回歸理性，不會踩踏北京紅線；而美國也因為總統大選在即，對抗動作頻頻，選後可能又是一番景象，因此北京動武的機會因而不高。果真如此，當然不是壞事，但這不僅取決於蔡政府實際的作為，還牽涉北京對其作為的解讀。此或許也意味蔡政府過去一年販賣「芒果乾」已經到了盡頭，民眾知之甚詳，刻意跨大的中國威脅論與武統恫嚇，大家心中早有一把尺。

第二種則是認為中美對抗未必到了徹底攤牌時刻，美國人的撐腰會降低兩岸軍事衝突的機率。這份民調顯示有58.7%的民眾認為美國會介入台海軍事衝突，相當程度反映了這種心態，但是把台灣的安危寄託在強權缺乏明確協議或模糊的口頭保證之上，不僅易淪為大國棋子，也存在極大風險。第三種或許就是一廂情願樂觀的認為戰爭不可能發生。這可能只憑感覺，沒什麼大道理。

儘管此份民調只是一時與主觀的調查，但透露出的訊息不免讓人憂心。首先，台灣民眾對於「文攻武嚇」反應的鈍化，會不會讓北京覺得力道過低，反而促使其進一步採取更激烈的作為來展現自己的意志，或是強化自己言出必行的形象？而台灣方面，是不是也會因為這個民調，鼓舞了部分獨派人士，加大挑釁與踩踏紅線的力度？這些刺激讓原本機率不高的事，卻更有機會成真，反而印證了「莫非定律」。

此外，過去歷史戰爭的爆發，除了理性盤算之外，更多是因為意外而發生。因此很多學者專家儘管在理性分析上認為台海爆發戰爭的機率有限，但是卻擔心軍事對峙或升高緊張可能出現擦槍走火的意外。

回顧第一次世界大戰，不就是因為一場意外的暗殺事件，促成各軍事同盟國爭相動員軍備，連鎖反應一發不可收拾，最後導致戰爭爆發。二次世界大戰，不也是在英國首相張伯倫高談綏靖政策，簽署「帶給一代人和平」的《慕尼黑協定》後，6個月就爆發。美日太平戰爭爆發前，又有多少美國人相信日本會偷襲珍珠港？當民眾感到戰爭不會發生的時候，其實危機常常已近在咫尺。

這份民調顯示台灣民眾可能缺乏憂患意識，同時極度「樂觀」且「正向」地看待可能潛在的危機，並將自己的命運高度依賴在他人的支持而非自己的手上。因此在面臨危機時，真正願意上戰場的比例僅不到一半。這些恐怕才是台灣真正的危機。

（作者為國家政策研究基金會副研究員）