毫無懸念，在國家隊全力助攻下，陳其邁尷尬地贏得了高雄市長補選之役；毫無懸念，國民黨組發會主委葉壽山、高雄市黨部主委莊啟旺，雙雙請辭。同樣也是毫無懸念，國民黨繼續發揮同室操戈的傳統，先是立委黨團總召林為洲放言：是該告別韓流了！接著，黨內定調，補選敗選的原因全在「誤判罷韓結果，影響補選部署」，韓國瑜、韓流、韓粉，再成代罪羔羊。

別急著告別韓流，更別急著怪罪韓流。2018年國民黨大勝，正是韓流引領潮流，而韓氏的勝選模式也將是2022國民黨再起的關鍵密碼。2022國民黨再起，必須堅實地方黨部。誰來掌理各縣市黨部？答案，就在2018年那場選舉中。2018年九合一選舉，國民黨各候選人當中，戰鬥指數最高的就是高雄市的韓國瑜。

韓國瑜的戰鬥指數特高，原因就在於：一、主委即候選人，政令軍令合一、指揮系統統一；既沒有黨部主委在上指指點點，也沒有基層幹部在下胡言亂語。二、韓主委兼市長候選人，無錢也無人，跟隨者必須自謀生活，但因跟隨者認同度高，勝選期望值也高，團隊士氣自然高漲。

簡單說，韓國瑜模式就是要讓有政治企圖心的人「置之死地而後生」。好像古代羅馬兵團，兵團指揮官帶領官兵攻城掠地後，必須與部屬分享勝利果實，必須要對有功人員分官授爵。

國民黨重整地方黨部的關鍵密碼就在於：主委即縣市長或縣市長候選人，黨工志工化，黨工無薪酬，將選舉變成零和遊戲，勝者全拿。在執政的縣市，縣市長便是黨部主委，在非執政的縣市，準備問鼎下屆縣市長的人就是縣市黨部主委。至於黨部裡的組織、文宣、青年、新住民等工作幹部，以及各區分部委員，就是由現任的立委、縣市議員或擬參選立委、縣市議員的黨員出任。他們必須出錢出力，吸收黨員、辦活動，成立網路細胞組織，宣傳黨的理想、政策與主張，如此一來，地方黨部的主委和幹部4年的成績，直接和下屆選舉的勝負勾連在一起。

成功的政黨必須要吸收拔擢有企圖心、有政治野心的黨員，而不是選拔一批等因奉此的公務員。有企圖心、政治野心的人，決不會，也不應該是為了區區黨工的薪水而投身黨務工作。相反的，有企圖心、有政治野心的人，捨得給也能給，政黨才能攻城掠地。

這套做法或許可以稱之為「政黨屯田制」，透過屯田地方，培養有政治野心的悍將，以便在下屆選舉中擊倒對手。這套屯田制還有一個優點，那就是免除了無聊又無法徵選人才的全民調黨內初選制。凡是想要參選的黨員，不論年齡、不問學歷，自己決定參選項目，自己決定要在下場戰鬥中擔任什麼角色，前鋒、中鋒、後衛、四分衛，每位擬參選人，自己動腦筋開闢財源、自組團隊，用4年的時間，讓選民和潛在支持者決定你的政治生涯。

政黨屯田制要能成功推廣，關鍵在於政黨的品牌競爭力，在於政黨是否有足夠的吸引力。因此，政黨對於國家發展以及公共政策的走向，必須要有清晰的願景和論述，政黨拔擢的人才，必須清廉正直、有為有守、洞悉世事、人情練達，擁有領袖群倫的魅力。