「彰化縣衛生局主動採檢事件」越演越烈。中央疫情指揮中心指揮官陳時中20日接受媒體訪問時公開表示，他事前不知道彰化衛生局對無症狀居家檢疫者檢測。言下之意，彰化縣衛生局違法偷跑。

陳時中親自帶風向、第一時間就找政風單位對彰化衛生局進行調查，緊接著綠色集團展開對局長葉彥伯全方位鬥爭。

綠色集團說，防疫如同作戰，葉彥伯擅自主張、違反中央防疫指揮官的指令，如同戰場上抗命，要受軍法審判；綠色網軍查出葉彥伯擔任台灣篩檢學會理事長，綠委加碼說，試劑商的利益很大，葉彥伯的行為真是醜陋，含沙射影意指彰化主動篩檢，恐怕涉及利益。

葉彥伯針對上述質疑一一做了說明，包括檢測的SOP完全合規定，也有登錄由疫情指揮中心建置的系統，因此陳時中如果真想了解，不會看不到相關資訊；至於他擔任理事長的篩檢學會是針對癌症，與新冠疫情毫無關係，自然也就不涉及綠委所說的利益。

聲援葉彥伯的公衛體系專家學者也不少，認為彰化以較嚴謹的態度監測疫情，對高危險群無症狀居家檢疫者進行採檢，並無不當；事實上這本是中央該做而未做的工作。

如今地方彌補中央防疫措施的不足，居然還要被調查，實在是不可思議；更可怕的是，民進黨政府放任綠委、綠嘴和1450網軍這個三合一打手，不斷在媒體和網路上抹黑葉彥伯，近乎人格謀殺。

此情此景令人聯想起2018年的「蘇啟誠事件」。因為綠色網軍和綠媒的惡意攻擊，折損了一名優秀的公務員，令人十分傷痛與不捨。

一位盡忠職守的公務員，被政風調查、被網軍汙衊，真是情何以堪？陳時中請收手吧！