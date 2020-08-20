國民黨在高雄市長補選慘敗，從今年初至今已苦吞「三連敗」，對全黨士氣與支持者的打擊當然極為巨大，黨內也掀起一片檢討聲浪；不料國民黨立法院黨團總召林為洲一句「告別韓流」卻引發爭議，更遭到韓粉聲討。平心而論，林為洲的話不能說是全錯，但卻說得不夠公允持平，而且太過冷漠消極，也顯示了國民黨在頻遭重創後，只有表象的檢討話術，仍然缺乏深刻的自省與正確的認知。

林為洲的有感而發，其實也反映了不少國民黨人內心的想法，他說的原句是「潮起潮落，是該告別韓流了，就當它是一則傳奇。今後該扎實地一步步改變、努力，重新找回人民的信任。」這段話的後半部應該沒有疑義，問題就出在前半部的「告別韓流」4個字，這就必須探究國民黨是以什麼心態去看待和審視所謂「潮起潮落的韓流」？乃至「告別」的涵意為何？

思考如何吸納草根力量

如果說到要告別韓流，就是把國民黨的連番敗選責任推給韓粉，或是國民黨要與韓粉切割，這恐怕也有過度延伸解釋之嫌，但韓粉們為何會立即產生這樣的反應？國民黨主席江啟臣也趕緊宣示「社會上所有族群都是國民黨爭取的對象」。說穿了，這都牽涉到國民黨乃至社會上不少人在政治鬥爭與選戰的操弄下，對韓流從興起到頓挫、甚至幻滅產生了扭曲的認知，而某些韓粉自然也在被打壓和挫敗中，成了敏感且容易受激轉為狂熱的一群人。

國民黨內對所謂「韓流」的內涵，應該要有正面且格局更高的解讀。事實上，相對執著甚至某些極端的「鋼鐵韓粉」，只是韓流的一部分而已；韓粉當然是整個韓流中最吸睛、最熱情的焦點，但2018年選舉風起雲湧，席捲全台的韓流，乘著「討厭民進黨」的風勢，在韓國瑜獨特的政治魅力下，所展現出跨族群、跨黨派、跨地域，且具有包容性的這股感動人心的力量，不應該以後來少數變質的、窄化的偏頗立場去思考。也唯有精準體察時勢，真正海納百川，加上果斷的行動力，國民黨未來才有機會重返執政。

韓流絕對是國民黨乃至台灣選舉史上的傳奇，韓國瑜創造了韓流，但韓流的成因、效應與影響的功過，卻不應專屬於韓國瑜一個人。這也正是韓粉們會哀怨不滿，認為國民黨歷經總統、罷免、補選連三敗，表面上看韓流確是風光不再，但除了「告別」這麼膚淺皮相的話，難道對韓流沒有其他更深刻的反應嗎？除了說再見，為什麼不更積極地思考如何吸納或轉化韓流這麼龐大的草根力量？

「韓流啟示錄」的起伏變化，正面的人能從中汲取振奮與力量、智慧與教訓，負面的人則只會看到殺伐無情、詭詐欺騙。從正面看至少有三：一是中華民國在選戰中真正得到了熱烈的認同擁戴，這是民進黨政府不敢忽視，連中共也必須正視的台灣主流民意。二是韓國瑜激發了「庶民經濟」的新思考，也開拓出跨黨派、跨省籍族群融合一體的新領域，證明即使台灣南部的綠色地盤也可以改變、也值得經營。三是重新喚起並凝聚了泛藍群眾的熱情，也讓社會注意到年輕世代之外，另一種特定族群、中老世代失落的「亡國感」。

跳脫黨派重視民意訊號

從反面看至少也有兩點：一是從陳水扁、馬英九到韓國瑜，政治人物的賞味期限越來越短，千萬不要高估了自己的魅力，而且盛極必衰，成敗皆然，每一個領袖與當紅偶像都必須戒慎恐懼。二是國民黨的同溫層問題必須解決，支持者過猶不及的熱情，美化造神與民粹瘋狂只在一線之間，一旦形成同溫層現象，就會遭到反噬重傷，國民黨將走向邊緣化。

狹義表象的韓流也許風光不再，但人民心中和社會底層的韓流卻永遠不會消失。韓流給藍綠兩黨都上了一課，國民黨應誠實面對韓流為何由盛而衰，以及說告別之後是否難以取代的深層原因，才能真正珍惜韓流的價值與韓粉的支持。而即使作為被對抗目標的民進黨，同樣也該重視韓流所帶來的民意訊號，尤其已進入第二任期的蔡英文總統，更應該跳脫黨派與敵我矛盾的局限，從韓流中吸取能量與智慧，為台灣建構更健全幸福的未來。