誰說謊？陳時中：不知道彰化做半年 葉彥伯：系統看一目了然 20:392020/08/20 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 誰說謊？陳時中：不知道彰化做半年 葉彥伯：系統看一目了然 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 誰說謊？陳時中：不知道彰化做半年 葉彥伯：系統看一目了然 誰說謊？陳時中：不知道彰化做半年 葉彥伯：系統看一目了然 #說謊 #陳時中 #不知道 #葉彥伯 #系統 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉彥伯另一身分遭網軍起底圍剿 董智森轟陳時中：派錦衣衛嗎 18:262020/08/20 政治 逆時中是滔天大罪？陳時中遭轟：不要上神壇就忘自己只是人 09:162020/08/20 政治 葉彥伯被調查不冤枉？李艷秋反諷：犯了打臉陳時中等七大錯 11:372020/08/20 政治 採檢居檢者屬地方權責？陳時中打臉彰化衛生局 10:262020/08/20 生活 「國家隊」挺時中打彰化 韓粉酸：不問對錯就是團結 20:552020/08/20 政治 陳時中令政風查葉彥伯 防疫學會理事長轟錯把馮京當馬涼 11:512020/08/20 政治 葉彥伯遭政風調查 邱淑媞批陳時中：把乾乾淨淨的局長推入髒水 00:152020/08/20 政治 葉彥伯首發聲 採檢依標準全都露 04:102020/08/20 生活新聞 關鍵通話引來政風調查 陳時中證實「葉彥伯有打給我」 12:142020/08/20 生活 羅智強轟陳時中耍官威 自認土皇帝 09:552020/08/20 政治 言論熱門新聞 中時社論》蔡總統能從韓流中吸取什麼 - 中時社論 - 言論 旺報社評》美國沒給的疫苗 大陸會優先惠台 - 旺報社評 - 言論 我見我思：邱祖胤》八百壯士守住了什麼 - 名家 - 言論 中時專欄：洪奇昌》美中談判延後的真相 - 名家 - 言論 段心儀》噤聲‧詭異‧台灣 - 觀點 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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