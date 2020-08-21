無色覺醒》賴岳謙：超前防疫安心旅遊！絕景秘境探索台中！(圖/台中市觀旅局)

歡迎收看《無色覺醒》言論視頻節目第701集播出，由主講人賴岳謙教授綜合評論理性分析：「超前防疫安心旅遊！絕景秘境探索台中！」

COVID-19在全球的確診案例，已突破530萬例，即便對比於全球各國疫情，台灣被疫情影響的程度，並不像各國疫情蔓延的混亂，台灣不僅確診數未超過500例，台灣本土確診案例數，更是長達數個月維持「完美的零」。台灣擁有傲視全球的防疫成績，但台灣本島防疫網，真的是如此完美嗎？

與台灣同屬「防疫模範生」的越南與紐西蘭等國，近期也陸續拉出疫情警報。更有不斷爆出國際人士經由台灣地區出境後，返回其本國的旅人或移工或留學生，在入境其國家時，被當地防疫機關檢測出確診的案例，這也讓國際回報警示台灣，而台灣民眾也不免心中質疑，所謂順時中的「台灣防疫神話」是否已破功？

根據中央流行疫情指揮中心表示，邊境檢疫各項政策與措施，為社區整備爭取時效與維護醫療量能，各部會橫向合作共同聯防與國人的配合。考量目前部分國家防疫措施鬆綁，可能造成疫情再度擴散，為降低境外移入風險，台灣現階段仍採邊境風險嚴管政策。

但隨著台灣境內疫情趨於穩定，台灣也漸漸鬆綁邊境管制，這也導致需要「居家檢疫」人數大增，部分縣市的檢疫隔離旅館數量，恐出現短缺，因此開始出現，非居家檢疫的旅館，有出現檢疫者與一般旅客混居的狀況。許多醫界人士紛紛憂心，這是否會成為台灣防疫的破口。

台北市政府在稽查時，甚至爆出有38家一般旅館，多達448名需居家檢疫者，與一般旅客混居的狀況，而這38家旅館中，竟有16家是中央補助的安心旅宿對象，中央政策執行如此草率，對地方政府防疫工作，是否造成相對困擾？

台灣民眾受到疫情的限制，導致今年暑假期間，無法前往國外旅遊。民眾開始將聚集於國旅上。各縣市政府官方旅遊局也同時呼籲，歡迎台灣民眾在個人防疫措施及保持安全社交距離下，來造訪台灣各大城市及地方角落，一起細細品味與發掘，台灣寶島各地風情與經典之美。

另探訪台中市有關於防疫旅館的問題。台中市政府表示已努力超前佈署，為確保所有旅客能玩的安心、住的安心，不遺餘力與當地業者努力溝通，協調出確保大台中市區，擁有足夠數量的防疫旅館，如此才能給一般旅客，安心旅遊的環境。而台中市更是擁有國際都會面貌的精彩城市。

「台中29區絕景」，青山環繞，タ陽海景，旅人可隨性自在的體驗景觀風貌。珍貴的高美濕地，梨山的武陵農場，百年的谷關溫泉，各種獨特美麗景緻。分佈在臺中市的二十九個行政區，每一區的精采故事，敘說著屬於在地的文化歷史傳承。焦永建築，人文古蹟，風華歲月，老台中熟悉的懷舊風光，融合著當代藝術新興景點。絕美的自然人文景緻，紀錄著城市的美好記憶和感動。……更多內容請點閱本視頻節目觀看分享！