多做多安心？!「傳染病不會等你的」葉彥伯：重來我還是會做 18:082020/08/21 言論 中天電視 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 多做多安心?!「傳染病不會等你的」葉彥伯：重來我還是會做 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 多做多安心?!「傳染病不會等你的」葉彥伯：重來我還是會做 多做多安心?!「傳染病不會等你的」葉彥伯：重來我還是會做 #做多 #傳染病 #葉彥伯 #重來 #會做 也許您會感興趣 推薦閱讀 葉彥伯鏡頭前落淚喊100％挺部長 陳時中回應了 18:022020/08/21 生活 葉彥伯「被政風」超委屈 黃光芹分析兩關鍵曝結局 20:192020/08/21 政治 彭蕙仙》陳時中只是傀儡 20:042020/08/21 觀點 工商界盼營所稅調降 財長：硬著頭皮想想 11:272020/08/21 財經 綠彰化黨部改口「葉彥伯不應道歉」網友狂酸：又在髮夾彎了 19:132020/08/21 政治 走下神壇！葉彥伯送政風調查後 陳時中網路負面聲量創新高 17:182020/08/21 政治 防疫多做多錯？賴清德：中央地方要合作 12:042020/08/21 政治 巴威恐成強颱 周末逼近！氣象局：不排除發警報 12:042020/08/21 生活 王任賢批輸出案例多 國家恥辱 04:102020/08/21 生活新聞 彰化主動採檢目的為何？醫揭真相：關鍵在「一張紙」 11:322020/08/21 生活 言論熱門新聞 中時社論》如何讓國民黨正常化？ - 中時社論 - 言論 奔騰思潮：楊渡》活著 只為了見證這個大時代 - 觀點 - 言論 彭蕙仙》陳時中只是傀儡 - 觀點 - 言論 我見我思：邱祖胤》八百壯士守住了什麼 - 名家 - 言論 快評》吳釗燮蔡英文誰大 - 短評 - 言論 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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